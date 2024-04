Quale è la Tesla più economica in listino? E’ un vero affare

Per coloro che vogliono investire su un’auto elettrica la Tesla rappresenta una garanzia. Ecco le caratteristiche del modello più alla portata.

Le Tesla sono diventate uno status symbol per gli ecologisti. Le nuove tecnologie green, infatti, sono state lanciate con largo anticipo dall’imprenditore Elon Musk. Quest’ultimo era diventato multimilionario con diversi progetti nel digitale slegati dal mondo dell’Automotive, ma ha fatto qualcosa che non hanno avuto il coraggio di portare avanti tutti gli storici marchi di automobili.

Il pioniere sudafricano ha avuto la lungimiranza di investire sulla tecnologia full electric, partendo dalla base di una vecchia Lotus. Passo dopo passo ha creato un listino sempre più ampio e variegato, oltre ad una estesa rete di colonnine elettriche. La Model 3 è risultata la chiave vincente per ottenere anche straordinari risultati in termini di fatturati. La più piccola delle Tesla ha linee affusolate e aerodinamiche, risultando molto moderna.

Altro aspetto essenziale è il sentiment tecnologico e minimalista che si respira all’interno del mezzo. La vettura risulta molto spaziosa per i passeggeri. Il divano posteriore è ampio e confortevole, mentre il pavimento è ampio.

Per le persone alte di statura il lunotto può rappresentare un problema, sebbene sia trattato per tagliare i raggi UV, può essere sfiorato dalle teste dei passeggeri. Il vantaggio delle Tesle che, in assenza del motore termico, presentano un doppio bagagliaio, anteriore e posteriore. La semplicità degli interni potrebbe far storcere il naso ai puristi, ma sono realizzati con cura.

I punti di forza della Tesla

Nell’abitacolo di una Tesla Model 2 spicca uno schermo centrale di 15,4 pollici. Si tratta di un display che permette di controllare tutte le principali funzioni dell’auto, dall’impianto multimediale sino alla visione retrovisore. In assenza della classiche bocchette del climatizzatore i tecnici californiani hanno preferito adottare un diffusore dell’aria che si estende a tutta larghezza nella plancia e che si gestisce dallo schermo.

Musk ha prodotto auto come se fossero dei computer. Sulle Tesla arrivano aggiornamenti continui che accrescono il livello di sicurezza a bordo. Con l’ultimo update del software è stato addirittura possibile salvare una vita umana. L’Autopilot della vettura ha raggiunto un livello di avanzamento tecnologico straordinario.

Il motore base ha un bel brio e presenta la trazione posteriore. Le performance delle versioni bimotore 4×4 sono ancora più elevate. La Long Range è quella con l’autonomia dichiarata maggiore, mentre la Performance ha uno 0 a 100 km/h mostruoso. Le Model 3 hanno uno sterzo preciso e sospensioni ottime. Il prezzo in Italia è di 43.478 euro, poche centinaia di euro in meno rispetto alla Model Y.