Leclerc spezza un tabù Ferrari a Monte-Carlo: nemmeno Schumacher c’era riuscito

Charles Leclerc si è preso il successo nel Gran Premio di Monaco, spezzando il tabù personale ed anche quello della Ferrari. Che impresa.

Ci sono degli incantesimi che sembrano destinati a non spezzarsi mai, maledizioni che ti portano a non dormire la notte ed a pensare che, per una qualche strana combinazione astrale, si sia costretti a non realizzare i propri sogni. Ed invece, anche i desideri possono realizzarsi, spazzando via in un lampo anni di sfortune e delusioni. Charles Leclerc è finalmente riuscito a mettere le mani sulla vittoria al Gran Premio di Monaco, dove aveva fatto registrare la pole position in altre due occasioni, ma senza mai salire sul podio.

Ce l’ha fatta a bordo di una Ferrari cresciuta grazie agli sviluppi, ma senza il suo giro perfetto al sabato, tutto ciò non sarebbe mai stato capitalizzato. Leclerc si è preso le stradine del Principato ed ora è a -31 nel mondiale da Max Verstappen, al quale ha recuperato 17 lunghezze in questo week-end. Il campione del mondo e la Red Bull restano ovviamente i grandi favoriti, ma la SF-24 EVO ed uno Charles in forma smagliante come quello che stiamo vedendo in questo 2024, sognare non costa nulla.

Leclerc, la Ferrari torna a vincere partendo dalla pole

Charles Leclerc ha vinto il Gran Premio di Monaco con la Ferrari partendo dalla pole position, e considerando cosa era accaduto negli ultimi decenni, si può parlare, anche in questo caso, di maledizione sfatata. Infatti, erano 45 anni che il Cavallino non vinceva partendo dalla prima posizione, da quando, nel 1979, fu Jody Scheckter a trionfare dopo essere scattato davanti a tutti, sulla splendida 312 T4 che poi lo portò a vincere il titolo iridato.

Pensate che nemmeno Michael Schumacher aveva mai vinto a Monaco con la Ferrari partendo dalla pole position, visto che nel 1997, nel 1999 e nel 2001 aveva sempre preso il via dalla seconda casella dello schieramento. Lo stesso Sebastian Vettel, ultimo ferrarista ad imporsi tra le stradine del Principato, nel 2017, aveva portato a casa il successo partendo secondo, alle spalle del compagno di squadra Kimi Raikkonen.

Leclerc aveva fallito nel 2021, quando non era neanche riuscito a partire, e nel 2022, a causa delle nefandezze di una Ferrari che per fortuna oggi non c’è più, ribaltata come un calzino da un Frederic Vasseur eccezionale nella sua gestione. Ora l’obiettivo è quello di andare in Canada e cercare di ripetersi, su una pista che ha sempre sorriso al Cavallino, dove la trazione fa la differenza.