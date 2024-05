C’è già una Ferrari per Lewis Hamilton? Il bolide fa sognare i fan

Lewis Hamilton si legherà alla Ferrari nel 2024, ed ora emerge uno scatto di una vettura del Cavallino che sorprende i tifosi.

Il primo febbraio del 2024 è una data che resterà impressa negli annali della F1, dal momento che, in quel giorno, è stato ufficializzato l’ingaggio di Lewis Hamilton da parte della Ferrari, per un matrimonio che si concretizzerà a partire dal 2025. Vedere il sette volte campione del mondo al volante della Rossa sembrava ormai impossibile, ed invece, le due parti si uniranno, quando il nativo di Stevenage avrà appena compiuto 40 anni di età.

Hamilton e la Ferrari sono sempre stati grandi rivali, ma sono pronti ad unirsi per riportare a Maranello quel titolo mondiale che manca ormai da troppo tempo. Farcela non sarà affatto semplice, ma il talento del britannico è ben noto, ed arrivare a guidare la Rossa potrebbe ridargli quelle motivazioni che con la Mercedes sono andate perdute. Nel frattempo, arriva un possibile indizio su una sua nuova auto, che è stata pizzicata a sfrecciare in pista in questi giorni.

Ferrari, questa 499P Modificata fa pensare ad Hamilton

In occasione delle Finali Mondiali Ferrari dello scorso ottobre, che si tennero al Mugello, vennero tolti i veli alla spettacolare 499P Modificata, vale a dire una versione pensata per i clienti e per un programma in pista della vettura che ha vinto la 24 ore di Le Mans del 2023 e che è iscritta al FIA WEC. Si tratta di una variante libera da vincoli regolamentari, che clienti “speciali” possono acquistare alla modica cifra di 5,1 milioni di euro.

Ebbene, sul tracciato di Fiorano Modenese, e poi negli USA, sul tracciato di Sonoma, è stata vista girare una 499P Modificata in livrea nera e con il #44, e tutti hanno subito pensato a Lewis Hamilton come possibile acquirente. Al momento, questa è solamente una supposizione, dal momento che l’identità dei clienti è del tutto segreta, per cui, non possiamo sapere se sia stato l’asso britannico ad acquistarla o meno.

Questo lo scopriremo solamente strada facendo, ma è chiaro che la Ferrari 499P Modificata possa fare gola a molti. Pensate che ha una potenza pari ad 870 cavalli, prodotti dal motore V6 biturbo da 3.0 litri. La potenza dell’auto da gara, la 499P, si ferma a 680 cavalli, imposti dal regolamento del FIA WEC. Inoltre, sulla Modificata il sistema ibrido è sempre in funzione, per cui, le prestazioni sono ancor più eccezionali rispetto al prototipo di classe Hypercar. E Sir Lewis potrebbe averlo capito.