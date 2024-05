Naomi Campbell designer per BMW: la sua creazione fa impazzire tutti

Dopo aver lavorato con i più grandi stilisti al mondo, stavolta è Naomi Campbell a curare lo stile di un modello a ruote alte della BMW.

Naomi Campbell è tra le personalità più influenti del mondo della moda. E’ nata a Londra da una ballerina giamaicana che non volle mai perdonare il padre di Naomi che la piantò in asso quando era incinta di 4 mesi. Per questo motivo è rimasta senza cognome sul certificato di nascita, acquisendo poi il cognome Campbell dal secondo marito di sua madre.

Il fisico sinuoso e uno sguardo magnetico le hanno permesso di sfondare giovanissima. Ha sfilato sulle passerelle di tutto il mondo. E’ anche impegnata nel sociale, mentre nel 2005 prese parte agli aiuti per i sopravvissuti dell’uragano Katrina. Ha sostenuto con convinzione una campagna contro il razzismo nella moda, il 21 marzo 2023, nella “Giornata Mondiale contro il Razzismo” nella Capitale.

Naomi ha una personalità molto forte e diversi interessi. In occasione del Festival di Cannes la modella ha svelato una versione in blu oltremarino della XM che ha realizzato in partnership con la Casa teutonica. In BMW è stata battezzata Mystique Allure, il colore preferito della top model Naomi Campbell.

La personalizzazione è anche interna con un vistoso uso di paillettes. Si tratta di una collaborazione nata diversi anni fa. In questo caso la nativo di Streatham è stata protagonista della campagna BMW XM 2023 “Dare to be You”.

La BMW by Naomi Campbell

La BMW ha già dato sfoggio di una carrozzeria con tessuti esterni. La versione Gina Light Visionary del 2008 era ricoperta di un tessuto flessibile. Nel 2019 è stata lanciata la versione Vantablack VBx2, in grado di assorbire oltre il 99% della luce.

La iX Flow ha ricevuto la tecnologia e-ink con milioni di microcapsule spesse come un capello umano. Date una occhiata al modello della Casa bavarese più sporca di sempre. Ecco come è nel video OTOFOOTAGE.

“Assistere alla visione di BMW per la BMW XM Mystique Allure prendere vita è stato davvero incredibile – ha annunciato Naomi Campbell – Mi sento profondamente onorata di aver ispirato la loro prima sfilata di alta moda, che rappresenta un capolavoro unico sotto ogni aspetto“. Stefan Ponikva, Vice President BMW Brand Experiences, come riportato su Motor1.com ha aggiunto: “La presentazione della BMW XM Mystique Allure al Festival di Cannes 2024 segna la visione di BMW nel lusso contemporaneo e progressista. Ispirata alla leggendaria top model Naomi Campbell, questa è la prima BMW in assoluto realizzata su misura con materiali di alta moda”.