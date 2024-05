Conoscete il garage dell’uomo più ricco del mondo? Invidierete Bernard Arnault

Chi può consentirsi l’acquisto di qualsiasi auto al mondo, sulla base di un patrimonio sconfinato, desta maggiore curiosità rispetto ad un comune mortale.

Nel mondo vi sono uomini che hanno guadagnato talmente tanti soldi che potrebbero avere un modello di ciascun marchio dell’industria delle quattro ruote. Un magnate come Bernard Arnault potrebbe acquistare senza patemi un’auto al minuto. Per chi non lo conoscesse è il fondatore e il CEO di LVMH.

Il Gruppo francese detiene quasi due terzi del mercato del lusso. LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE ha sede a Parigi. Al suo interno vi sono marchi come Christian Dior, Bulgari, DKNY, Fendi, Céline, Guerlain, Marc Jacobs, Givenchy, Kenzo, Loro Piana, Emilio Pucci e Louis Vuitton, gli orologi come TAG Heuer, gioielli come Tiffany & Co., vini e distillati come Moët & Chandon, Veuve Clicquot, Hennessy e tanti altri brand di assoluto livello.

Non mancano prodotti editoriali come Les Échos e Le Parisien, oltre a tutta la distribuzione dei negozi Sephora e Le Bon Marché. Secondo le stime sempre attendibili di Forbes, a fine 2023, il patrimonio dell’uomo d’affari transalpino è salito a 174,8 miliardi di dollari. Bernard Arnault è con Jeff Bezos ed Elon Musk considerato l’uomo più ricco del mondo. Suo padre, Jean Arnault, era già un uomo d’affari molto noto in Francia.

Bernard non perse tempo e incominciò, dopo gli studi, a lavorare nella promozione immobiliare dell’attività familiare. E’ stato capace di accrescere il suo patrimonio con manovre finanziarie lungimiranti nell’industria tessile. Comprò la catena Le Bon Marché, il marchio di distribuzione Conforama.

E’ diventato uno degli uomini di maggiore successo economico al mondo grazie alla direzione del Gruppo del fashion numero 1 al mondo. Le vendite e il profitto di LVMH sono aumentati del 500%. Bernard Arnault può consentirsi qualsiasi vettura.

Il parco auto di Bernard Arnault

Nel suo garage, considerati anche gli oramai 75 anni, non vi sono Ferrari e Lamborghini sportivissime, ma auto di lusso ben più confortevoli. Partiamo dalla Rolls Royce Ghost. Si tratta di una vettura elegante che equipaggia un motore V12 biturbo da 6,7 litri in grado di erogare oltre 557 CV e 850 Nm di coppia. Per un uomo d’affari come lui 300mila euro non sono nulla. Arnault possiede anche una RR Dawn con un motore V12 biturbo da 6,6 litri da 563 CV e 820 Nm di coppia. E non è la RR più cara!

La Bentley Bentayga è tra le sue preferite. L’auto monta un motore W12 Twin-Turbo da 6,0 litri ed eroga 626 cavalli. La Mercedes-Benz Classe S non poteva mancare all’appuntamento. La vettura teutonica ha un motore V8 Twin-Turbo da 4,0 litri e vanta 496 CV con 700 Nm di coppia. Completano il parco auto una BMW Serie 7 e una Cadillac Escalade con un potente V8 Supercharger da 6,2 litri.