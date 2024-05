Toyota, il nuovo Land Cruiser è eccezionale: con quel motore lì il successo è assicurato

La Toyota ha da poco lanciato la versione 2024 del fuoristrada Land Cruiser, che punta su potenza e comfort. Anche il prezzo è ottimo.

La Toyota Land Cruiser in versione 2024 è stata presentata ufficialmente ormai 10 mesi fa, e per chi fosse interessato al suo acquisto, sappiate che ora è possibile prenotarla versando 1.000 euro di anticipo. Attualmente, sappiamo che l’iconico fuoristrada giapponese sarà disponibile in tre differenti allestimenti, mentre, per quanto riguarda il prezzo, ci sono solamente delle indiscrezioni, ma non è ancora stato reso ufficiale.

La versione base è quella in allestimento Adventure, che prevede, di serie, cerchi in lega da 18″, luci anteriore a matrice LED, interni in pelle sintetica, sistema di assistenza alla guida Toyota Safety Sense, climatizzatore automatico bi-zona, strumentazione digitale da 12,3″ e monitor centrale da 12,3″, così come le telecamere a 360 gradi. La versione Lounge prevede cerchi in lega da 20″, interni in pelle, Head-up display, impianto audio JBL, ma anche la barra antirollio all’anteriore che può essere scollegata. Inoltre, è disponibile il tetto panoramico che si può aprire, oltre allo specchietto retrovisore digitale, ed ora andremo a parlare anche di quello che è l’ultimo allestimento.

Toyota, ecco i dettagli sul nuovo Land Cruiser

La nuova Toyota Land Cruiser vuole coccolare i prossimi clienti, e l’allestimento First Edition è sicuramente il più adatto per chi non vuole farsi mancare nulla. Qui avrete cerchi in lega da 18″, con design dedicato, fari circolari a LED, interni in pelle, carrozzeria a doppio colore, ma anche la possibilità di optare per diverse personalizzazioni sul fronte estetico, per renderla a vostra immagine e somiglianza.

Dal punto di vista del motore, la Land Cruiser 2024 sarà spinta da un 2.8 turbo a gasolio da 204 cavalli di potenza masima, e non c’è alcuna possibilità di scelta, visto che sarà uguale per tutte le versioni. Esso viene abbinato ad una trazione integrale ed al cambio automatico ad 8 rapporti. Dunque, la casa giapponese esclude i motori a benzina ed anche l’ibrido, a conferma che questo fuoristrada si differenzia in tutto e per tutto dal resto della gamma.

Come detto, la Toyota non ha ancora annunciato in forma ufficiale i prezzi, ma secondo quanto emerso, si dovrebbe partire da 53.000 euro. Considerando ciò che la Land Cruiser mette a disposizione, si tratterebbe di una cifra a dir poco eccezionale, soprattutto pensando ai prezzi del mercato di oggi. Vedremo se tale cifra verrà confermata in futuro.