Opel Corsa più economica di una Panda? Adesso è possibile con una maxi-offerta

Se state cercando una Opel Corsa e la vostra intenzione è quella di spendere poco, siete nel posto giusto. I dettagli sulla promozione.

Il mercato dell’auto è in una fase di ripresa rispetto agli ultimi anni, e questo è merito degli incentivi statali ed anche delle tante offerte che i costruttori hanno previsto negli ultimi tempi, in modo da invogliare il cliente all’acquisto. Oggi però, vi proporremo un affare ancor più incredibile, che riguarda una Opel Corsa, che costa la metà rispetto alla FIAT Panda, e che non è elettrica.

Perché lo sottolineamo? Il motivo sta nel fatto che la casa tedesca, di proprietà del gruppo Stellantis, ha annunciato che dopo il 2025 produrrà solamente BEV, e già da ora sta riconvertendo la sua produzione, con la Corsa elettrica che è già disponibile sul mercato. Questa Opel Corsa è davvero un’occasione unica, ma è bene che vi affrettiate, perché ad un prezzo del genere ci sarà una grande concorrenza.

Opel, la Corsa costa meno di una FIAT Panda

Se le auto nuove costano troppo e la vostra intenzione è quella di riuscire a risparmiare, vi consigliamo sempre di valutare al meglio le offerte del mercato dell’usato, che a volte sono davvero incredibili. Ebbene, sul sito web “Spoticar.it“, attualmente è in vendita una Opel Corsa ad appena 7.850 euro, la metà di una FIAT Panda nuova, ed è un’occasione alla quale non potrete rinunciare, che ha già attirato un gran numero di potenziali clienti.

La vettura in questione è stata immatricolata nel giugno del 2015, ma nonostante questo, ha percorso appena 69.721 km, il che significa che è quasi nuova. Si tratta della versione Corsa Coupé 1.3 CDTI con potenza massima di 75 cavalli, che per un’auto principalmente pensata per circolare in città non sono affatto pochi. La trazione è anteriore a due ruote motrici, ed inclusa nell’acquisto c’è anche la garanzia Spoticar Essential 12 mesi, per cui, potrete davvero trovare ogni tipo di comfort ed aspetto che possa aumentare la vostra fiducia nei venditori.

La Opel Corsa è sempre un ottimo modello, ma in base a quanto riportato nell’annuncio, ci sono già tanti clienti che hanno messo nel mirino questa inserzione, motivo per il quale vi consigliamo di muovervi subito per l’acquisto. Siamo certi che non vi pentirete di optare per lei, visto che è la perfetta auto per la città. e vi darà grandi soddisfazioni nel traffico e nel contenimento dei consumi.