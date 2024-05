FIAT, che occasione per avere la 500: tassi bassissimi, ma c’è uno svantaggio

Se volete acquistare una FIAT 500, c’è un’offerta che è perfetta per voi. Scopriamola in tutti i dettagli, tra vantaggi e svantaggi.

Della FIAT 500 si fa un gran parlare in questo periodo, e non certo in senso positivo. Infatti, la variante elettrica è stata un vero e proprio flop, ed ha condotto al collasso del sito di produzione di Mirafiori, dove la sua produzione è stata bloccata sino a fine estate, con migliaia di dipendenti condotti in regime di cassa integrazione. Stellantis è per questo ai ferri corti con il Governo italiano, e la tensione è alle stelle.

Una delle soluzioni potrebbe essere quella di riportare proprio nello stabilimento torinese la produzione della FIAT 500 ibrida, che è invece ancora una della auto più vendute in Italia, per la quale è ora in atto una promozione davvero da sogno.

Nelle prossime righe, vi daremo conto di questa offerta, che ha però anche un lato che potremmo definire negativo, e che risponde alla voce dell’anticipo. Per il resto, i vantaggi sono parecchi e non dovete farvela sfuggire.

FIAT, ecco l’offerta per la 500 Hybrid

Sul sito web ufficiale di casa FIAT, è apparsa una promozione molto interessante che riguarda la 500 Hybrid, dotata di motore 1.0 da 70 cavalli, che è sempre tra le prime cinque auto più vendute in Italia. Il suo prezzo di listino è pari a 17.700 euro, ma aderendo alla promozione la avrete ad appena 15.700 euro, più o meno la cifra che ci vuole per acquistare la Panda ibrida.

Come detto in precedenza, vi è un aspetto negativo, che riguarda l’anticipo, pari a 4.702 euro, molto elevato se confrontato con quello che serve per acquistare citycar di altri marchi, ma questa sembra essere rimasta ancora una prerogativa della casa di Torino. Sono ottimi, invece, i tassi di interesse, che sono molto bassi, con TAN che è fissato al 2,99%, mentre il TAEG è al 5,9%.

La promozione è valida sino al prossimo 31 di maggio, ed è disponibile su una serie limitata di 500 in pronta consegna. Potrete accedere alla promozione di casa FIAT solo in caso di permuta e finanziamento, con le rate mensili da pagare che saranno 35, tutte da 89 euro al mese.

Nel caso in cui la vostra intenzione sia quella di non pagare la maxi rata finale, dal valore di 9.629,9 euro, dovrete rispettare il tetto massimo di chilometri che è fissato a 15.000 km in tre anni. Se lo supererete, dovrete pagare un centesimo in più per ogni km di eccesso.