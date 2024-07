Quanto costa un’Alpine? Ecco quanto ci vuole per averne una

L’Alpine è un brand francese che è noto anche per le sue esperienze in F1 e nell’endurance. Ecco quanto costa un’auto.

Quello del mercato auto è un settore dove c’è una fitta concorrenza, una costante sfida tra i marchi più disparati, ed oggi vi parleremo di un brand di nicchia, che a suo modo, fa parte della storia dell’automotive e del mondo delle corse. Stiamo parlando dell’Alpine, che realizza vetture sportive e fa parte del gruppo Renault, ed è molto impegnata nel mondo delle corse, dove rappresenta in forma ufficiale la casa della Losanga.

In F1, il team Renault è stato ribattezzato Alpine nel 2021, vincendo il GP di Ungheria di quell’anno con Esteban Ocon, ma va detto che, a parte qualche podio sporadico, la competitività non c’è mai stata. Il marchio transalpino corre anche nel FIA WEC ed alla 24 ore di Le Mans in classe Hypercar, ed in passato ha vinto varie volte in classe LMP2, ma per il momento, contro colossi come Ferrari, Toyota e Porsche non è riuscita a togliersi grandi soddisfazioni. Andiamo a vedere quanto costa un’auto stradale di questo costruttore.

Alpine, ecco il prezzo della A110

L’Alpine e la Renault sono strettamente collegate tra di loro, tant’è che quasi tutte le auto della casa della Losanga hanno nella gamma un pacchetto sportivo che prende il nome del brand protagonista del nostro racconto. L’Alpine vera e propria, attualmente, ha solo un’auto in vendita, la A110, che costa 66.300 euro nella sua versione base, non certo un prezzo adatto a tutte le tasche.

Si tratta di una piccola sportiva provvista di due posti, che nello stile ricorda l’omonima vettura degli anni Sessanta e Settanta. La meccanica è Renault, con struttura in lega leggera e sospensioni a quadrilatero, come nelle auto da competizione. Sul sito web “AlVolante.it“, viene consigliata la versione Pure, che regala grandi sensazioni di guida, e sono state date anche alcune motivazioni sul perché comprarla e sul perché, invece, evitare di acquistarla.

Il cambio è un aspetto molto positivo, così come le finiture dell’abitacolo. Ottime anche le prestazioni e le riprese ad ogni regime, così come lo sterzo, che risulta essere preciso e reattivo. Non convince il bagagliaio, ritenuto troppo piccolo nei suoi due vani, ed anche le levette del cambio sono troppo corte. Poche le modalità di guida, mentre il sistema multimediale risulta essere complesso da utilizzare ed ha poche funzioni a disposizione.