Quanto consuma una Ferrari ibrida? Il dato che fa impallidire gli acquirenti

La Ferrari ha da tempo deciso di puntare su auto ibride, ed oggi vi parleremo dei loro consumi. I dati sono eccezionali.

L’elettrificazione è sempre più evidente nel mondo delle quattro ruote, ma se le auto ad emissioni zero non riescono ad ottenere i risultati che le case si attendevano, è ben diverso il discorso per quanto riguarda le ibride, che invece viaggiano come il vento. La Ferrari ha scelto di puntare sul mix tra benzina ed elettrico da tanto tempo, e la prima vettura ibrida del Cavallino risale al 2013, e fu la LaFerrari, che presto avrà una sua erede, il progetto F250, che verrà svelato quest’anno.

Quella però era una vettura destinata a pochi fortunati, ed un’evoluzione importante c’è stata nel 2019, con l’avvento della SF90, la prima Plug-In Hybrid di serie. La Ferrari ha puntato molto sulla tecnologia dell’ibrido ricaricabile, che dà la possibilità di viaggiare per parecchie decine di chilometri con motore termico spento, e di risparmiare molto in termini di consumi. Andiamo ad analizzare il tutto nei dettagli, con dei dati sui consumi davvero sorprendenti.

Ferrari, ecco il consumo delle ibride

Le auto ibride vengono scelte principalmente perché permettono di spendere meno in termini di carburante, dal momento che risultano essere molto più efficienti grazie al lavoro della parte elettrica. Tanto per farvi un esempio, la Ferrari SF90 Stradali ha dei consumi pari a 16,4km/l, mentre la 488 GTB, che è dotata solamente del V8 a benzina turbo, ha dei dati di 11,4 km/l. Dunque, la differenza è netta, e non potrà che ampliarsi ulteriormente in futuro.

Buoni anche i dati della 296 GTB del 2021, altre vettura del Cavallino Plug-In Hybrid, che ha dei consumi pari a 15,6 km/l, un risultato assolutamente notevole. A questo punto, c’è grande curiosità per scoprire quello che sarà in grado di fare la Ferrari elettrica, che farà il proprio debutto nel quarto trimestre del 2025, e che secondo i vertici, sarà un progetto rivoluzionario in tutto e per tutto, in grado di simulare il sound dei motori V12.

Le auto del presente e del futuro del Cavallino, siano esse termiche, ibride o elettriche, hanno deciso di puntare sul miglior mix possibile tra potenza ed efficienza, con l’obiettivo di percorrere quanta più strada possibile consumando sempre meno carburante o energia. I passi da gigante fatti sino a qui sono confermati anche dalle vendite, dal momento che le ibride di Maranello hanno superato anche le termiche in questi ultimi mesi.