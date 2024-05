F1, rivoluzione mercato nel 2025: ecco cosa farà Sainz e chi sostituirà Hamilton in Mercedes

Si anima il mercato della F1 in vista del 2025, con tanti nomi caldi che potrebbero presto trovare sistemazione. Ecco tutti i dettagli.

Il mondiale di F1 targato 2024 è sbarcato in Europa con la tappa di Imola, dove Max Verstappen è tornato alla vittoria, ma stavolta per meriti propri e non per il solito passo inavvicinabile della sua Red Bull. Almeno nelle ultime due piste, la McLaren ha raggiunto se non superato la RB20, con Lando Norris che ha sfiorato la seconda vittoria di fila, mentre la Ferrari, nonostante i tanti sviluppi portati in Italia, è ormai la terza forza.

Mentre l’estate si avvicina, il paddock di F1 inizia ad accendersi in chiave mercato, con un gran numero di piloti che stanno ancora cercando una sistemazione in chiave 2025, a caccia anche di maggiori certezze a lungo termine. Nelle prossime righe, faremo una panoramica su quelle che saranno le possibili coppie dei team nel prossimo campionato, con tanti spostamenti in procinto di avviarsi.

F1, ecco gli ultimi rumors sul mercato piloti

Sul sito web “Crash.net“, sono state riportate le voci più interessanti che riguardano il mercato piloti di F1, emerse nel paddock di Imola. Si parla moltissimo di Carlos Sainz, che potrebbe accasarsi in Sauber al fianco di Nico Hulkenberg, ma che sarebbe ancora in lizza per un posto in Red Bull, sostituendo Sergio Perez, o in Mercedes, andando a rimpiazzare Lewis Hamilton. In entrambi i casi, si tratterebbe di un annuale, prima di andare a legarsi all’Audi, ovvero alla ex Sauber, che sullo spagnolo sta puntando molto.

Tornando sulla Mercedes, al momento la prima scelta sembra essere Andrea Kimi Antonelli, che nonostante un approccio non impressionante in Formula 2 con Prema, avrebbe già stregato i tecnici del team di Brackley nei test svolti in Austria con l’auto del 2021 e ad Imola con la F1 W13 di due anni fa. James Allison ha detto che il suo ritmo è stato pari a quello di un metronomo, con un passo costante e molto rapido.

Tornando per un attimo a Sainz, ci sono state anche offerte da Alpine e Williams, visto che la Red Bull potrebbe rinnovare per un altro anno il contratto a Perez, ma tutto dipenderà dal suo rendimento nelle prossime gare. Oliver Bearman è fortemente candidato a correre nel Circus a tempo pieno con la Haas, andando a rimpiazzare Kevin Magnussen, che potrebbe così trovarsi di nuovo fuori dai giochi.