Arrivano nuovi SUV italiani a basso costo: occasioni clamorose per i clienti

Il mercato dell’auto accoglie tanti nuovi SUV italiani, che si distinguono per un prezzo eccellente. Ecco quali sono le auto in questione.

Quello dei SUV è un mercato in grandissima crescita, che ha già portato a surclassare altre tipologie di auto, come Station Wagon e citycar. Pensate che in Italia ed in Europa è stata superata la quota di mercato del 52%, a conferma del fatto che gli Sport Utility Vehicle, al giorno d’oggi, sono i modelli più bramati dalla clientela, per vari motivi.

Uno su tutti, il fatto che con il loro look imponente trasmettono tanta sicurezza, oltre al fatto di poter offrire grande abitabilità, con ampi spazi interni. Insomma, i SUV stanno facendo strage di cuori, ed in Italia ora ne arriveranno parecchi nuovi a basso costo. Il cliente, in un periodo delicato come questo, non può permettersi spese folli, ed il brand DR ha risposto presente alla chiamata.

SUV, ecco i nuovi modelli del marchio DR

La regina dei SUV economici in Italia è senza dubbio la DR, brand fondato in Molise nel 2006 da Massimo Di Risio, che importa veicoli cinesi e li ribrandizza in Italia, vendendoli a basso costo. Al Dealer Day 2024, questo costruttore ha svelato dei modelli del tutto nuovi, come la nuovissima Evo 6. Si tratta di uno Sport Utility Vehicle di dimensioni medio-grandi, basata sulla cinese Baic X55.

Viene venduta con una dotazione di serie completa, con un motore 1.5 turbo benzina o benzina-GPL da 177 cavalli, abbinato ad un cambio a 7 rapporti DCT.

Tra le novità più interessanti, segnaliamo l’arrivo di una DR ibrida, oltre anche alla DR 3.0 Executive, assieme anche alla DR 6.0 1.6 TGDI, ed alla Plug-In Hybrid da 315 cavalli, che è sempre una DR 6.0, ma che entra a far parte del gruppo delle ibride ricaricabili, diventando anche uno dei SUV low cost più potenti che sono presenti ad oggi sul mercato.

Di certo, per chi punta sul marchio DR non mancheranno le occasioni, con una qualità che sembra essere aumentata, anche dal punto di vista dell’estetica.

DR possiede anche tanti altri marchi, ed arrivano anche la nuova Tiger Five, che è lunga 4,50 metri, così come la Sportequipe 6, che si distingue per le forme molto aggressive del suo frontale. Ancora non sono stati specificati i prezzi di questi modelli, ma almeno per quanto concerne la DR, è sicuro che resteranno abbastanza economici. Presto ne sapremo di più in tal senso.