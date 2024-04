MotoGP, Bagnaia punge Marquez: pensa ancora a Portimao?

Il bicampione del mondo della MotoGP, Pecco Bagnaia, non è andato oltre il quinto posto nel GP delle Americhe. Ecco cosa ha ricordato ai rivali della casa di Borgo Panigale.

Sebbene sia stato Maverick Vinales a vincere la tappa di Austin, a comandare le prime due posizioni della graduatoria piloti sono due Ducati. Jorge Martin può guardare tutti dall’alto in basso, davanti ad Enea Bastianini. Pecco Bagnaia, invece, è già attardato rispetto al leader del team Pramac. Gran parte del distacco si è venuto a creare in Portogallo a causa di un contatto con Marc Marquez.

I due centauri si sono beccati in un momento di difficoltà, dato che erano già fuori dalla lotta per il podio. Dopo il trionfo in Qatar i fan del torinese si aspettavano una netta crescita in termini di regolarità. Al contrario Pecco sembra aver fatto dei passi indietro rispetto alla scorsa annata. In Texas, infatti, Pecco ha avuto un approccio guardingo non sentendosi in fiducia. Un problema che andrà risolto alla svelta perché, rispetto alle scorse due stagioni, c’è stato un netto passo in avanti della concorrenza.

Bagnaia e la frecciata a Marc Marquez

Pecco è arrivato al quinto posto ad Austin dopo aver battagliato, nuovamente, con Marc Marquez. Quest’ultimo si è steso dopo essersi issato in prima posizione. Pecco ha preferito non prendersi troppi rischi e portare la sua GP-24 sotto la bandiera a scacchi. “Sino al 6° giro mi sentivo molto bene e pronto per vincere, ma da lì in avanti abbiamo dovuto cominciato a guidare in difesa. Ero forte in frenata, ma per il resto ero in difficoltà – ha annunciato Pecco a Sky Sport MotoGP – C’erano tante vibrazioni, mi si chiudeva tanto l’anteriore. Ora lavoriamo, adesso cerchiamo di finire le gare come abbiamo fatto oggi, anche se in difesa, per fare il massimo. Quando sarà il momento di attaccare e stare davanti lo faremo“.

In merito alle battaglie con l’otto volte iridato del team Gresini sembra che qualcosa non sia ancora andato giù all’italiano. “Lavorando torneremo a stare dove dobbiamo stare, il nostro posto non è sicuramente in quinta posizione, ma tra i primi due. Otterremo i nostri risultati, oggi eravamo più della partita rispetto a ieri. Ho visto un approccio molto più aggressivo da parte di qualche pilota, e la situazione oggi era più da gestire con calma“, ha annunciato Pecco Bagnaia.