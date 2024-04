Michael Schumacher, l’ultimo gesto sofferto: arriva la decisione della moglie Corinna

Michael Schumacher ha accumulato un patrimonio enorme in carriera, ed ora, alcuni suoi orologi finiscono in vendita. Il valore è clamoroso.

Quando si parla di Michael Schumacher, tutti i tifosi sono pervasi da un senso di nostalgia e da un velo di tristezza, essendo ben al corrente del triste destino che lo ha colpito ormai oltre un decennio fa. La presenza del Kaiser di Kerpen nel paddock di F1 manca maledettamente, con un fato infame che lo ha costretto ad un letto per quella che, sulla carta, si sarebbe dovuta rivelare una banale caduta sugli sci.

Quello che è accaduto a Schumacher è il segno di quanto, nella vita, possano accadere cose strane, apparentemente senza senso, perché è assurdo pensare che un uomo che ha sfidato la morte per 30 anni correndo a 300 km/h, sia stato ridotto in tali condizioni da una sciata. Nelle prossime righe, vi parleremo di un’occasione unica per tutti i fan del tedesco, anche se va specificato che il tutto è riservato a persone piuttosto facoltose.

Schumacher, ecco i suoi orologi ora in vendita

I piloti di F1, in particolare campioni del calibro di Michael Schumacher che hanno accumulato enormi fortune grazie ai loro successi, sono grandi amanti di orologi, ed ora, alcuni di quelli che sono stati posseduti dal sette volte campione del mondo potranno diventare vostri. Infatti, il prossimo 13 di maggio ci sarà un’asta per l’Audemars Piguet Royal Oak Chronograph ed un FP Journe Vagabondage, due gioielli che hanno un valore eccezionale.

Collezionismo e Formula 1: in asta orologi dalla collezione di Michael Schumacher – FIRSTonline https://t.co/KvQ79mLT1a — FIRSTonline (@FIRSTonlineTwit) March 22, 2024

Si tratta di pezzi unici realizzati appositamente per il Kaiser di Kerpen, e solamente in pochi potranno pensare di entrarne in possesso. L’asta si terrà a Ginevra, in Svizzera, a pochi chilometri dall’abitazione del sette volte campione tedesco, situata a Gland. Secondo quanto emerso, l’FP Journe Vagabondage varrebbe la bellezza di oltre 2 milioni di euro, mentre l’Audemars Piguet potrebbe essere battuto all’asta per circa 300 mila euro, anche se si potrebbe andare anche ben oltre.

Quest’ultimo è stato regalato da Jean Todt, team principal della Ferrari ai tempi del dominio di Schumacher, proprio al suo pilota, in occasione del Natale 2003. Sul cronografo troviamo il simbolo del casco del campione tedesco, alle ore 09:00, mentre alle ore 06:00 è raffigurato il simbolo del Cavallino.

Inoltre, sono presenti anche le sei stelle che rappresentavano i titoli mondiali vinti da Michael sino a quel momento. Quello da 2 milioni, invece, fu il regalo di Todt per il natale del 2004, con una dedicata in oro rosso da 18 carati. Si tratta di pezzi unici che faranno gola a molti collezionisti.

Negli ultimi anni spesso la famiglia Schumacher ha venduto proprietà o oggetti appartenuti a Michael. Non è un mistero che le cure del campione hanno un costo elevatissimo e che la famiglia naturalmente non navighi più nell’oro come un tempo. Ci auguriamo naturalmente che presto il tutto possa sistemarsi magari grazie ad un miglioramento delle condizioni di salute dell’ex Ferrari.