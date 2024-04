F1 GP Cina, Gara: Verstappen non si ferma più, Ferrari giù dal podio

Dopo la lunga e sofferta pausa per la pandemia da Covid-19 la F1 è tornata a correre in Cina. A svettarla è ancora Max Verstappen.

Allo spegnimento dei semafori rossi il poleman Max Verstappen ha conservato la prima posizione. Alle spalle del numero 1 Fernando Alonso ha ingaggiato una lotta con Sergio Perez. Il numero 14 è riuscito a scavalcare il messicano con una manovra spettacolare. Malissimo le Ferrari che sono state sverniciate da George Russell e Nico Hulkenberg.

Al primo giro Leclerc si è ripreso la posizione sul tedesco della Haas e lo stesso ha fatto Sainz in curva 1 della seconda tornata. I ferraristi non si aspettavano lo start a fionda dell’inglese della Mercedes. Max Verstappen è subito scappato via, mentre il numero 14 ha fatto un po’ da tappo nelle prime fasi. In 3 lap il numero 1 ha guadagnato 3 secondi. Dopo la tragica qualifica di ieri il futuro ferrarista Lewis Hamilton è stato costretto a scattare dalle retrovie e si è trovato in estrema difficoltà sulle mescole ma è stato autore di una bella rimonta.

Le McLaren hanno tenuto, inizialmente, un buon ritmo. Perez ha scavalcato al quinto giro Alonso, mettendosi nelle migliori condizioni per completare l’ennesima doppietta. Norris ha sopravanzato il bicampione dell’AM, in crisi con le mescole. Russell è andato in difficoltà sul ritmo e Leclerc ne ha approfittato per salire in sesta posizione.

GP Cina, la rimonta delle Ferrari

Le Rosse sono andate sul piano B a livello strategico. Leclerc e Sainz hanno messo nel mirino le McLaren, dopo essersi sbarazzate di George Russell. Il monegasco ha scavalcato Piastri. Le Red Bull Racing si sono fermate al giro 14 con un doppio pit stop da applausi, dimostrando una rapidità che non ha eguali. Al giro 19 Max Verstappen si è ripresa la prima posizione del GP di Cina. La VSC che poi è diventata SC per il ritiro di Bottas ha mescolato un po’ le posizioni. Leclerc si è ritrovato terzo, alle spalle di Verstappen e Norris.

E’ riuscita, nuovamente, la SC e a farne le spese sono state le VCARB-O1 di Ricciardo e Tsunoda. Perez si è ripreso la posizione su Leclerc e anche Sainz è andato in difficoltà. Super gara di Lando Norris che ha tenuto dietro Perez. Dopo il trionfo nella SR Verstappen ha allungato, ulteriormente, in classifica. Ferrari ha raccolto una quarta e quinta posizione, rispettivamente, con Leclerc e Sainz.