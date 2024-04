Quali auto vengono “costruite” in Italia nel 2024? Sono pochissimi marchi

Il Made in Italy è noto in tutto il mondo per la sportività genuina ed una eleganza impareggiabile. Ecco i brand che ancora costruiscono nel Belpaese.

L’Italia continua ad essere terra di motori? Le polemiche, dopo la fusione di FCA e PSA e la nascita di Stellantis, non sono mancate. Grazie a brand come Ferrari, Lamborghini, Alfa Romeo e Maserati, che hanno la loro storia nel Motorsport, i nostri modelli sportivi sono diventati un punto di riferimento. Non vanno dimenticate anche le utilitarie, le berline e i veicoli commerciali.

Alfa Romeo, Abarth, FIAT, Lancia DR Motor Company, Maserati, Ferrari, Lamborghini Dallara, Mazzanti e Pagani operano nell’industria delle quattro ruote nostrana. Il Governo ha parlato di una perdita di identità con la nascita del Gruppo Stellantis. Secondo i numeri riportati dall’azienda italo-francese, sono 752.122 i mezzi realizzati da Stellantis nel 2023, di cui 521.842 auto e 230.280 commerciali. Ammonta poi a 474.067 la quota dei veicoli esportati all’estero.

Numeri che dovrebbero far dormire sogni tranquilli. Anfia ha reso noto che, nei primi 11 mesi dell’anno alle spalle, i mezzi realizzati nel Belpaese sono circa 834.000, di cui 508.000 auto. Partiamo nella lista da una vettura pepatissima. L’Abarth 500e è la variante alla spina della city car della FIAT ed è prodotta nella fabbrica di Mirafiori (Torino). La gamma Alfa Romeo viene prodotta in Italia: Giulia, Stelvio e Tonale. Le prime due a Cassino, mentre la Tonale, invece, a Pomigliano d’Arco (Napoli).

Le auto realizzate in Italia

Il brand DR assembla componenti della cinese Chery nello stabilimento di Macchia d’Isernia (Isernia). Il listino della Casa creta da Massimo Di Risio viene prodotta in Molise. Le Ferrari, da sempre, sono create nella Motor Valley. La Casa modenese può continuare a vantare questo primato. I gioielli escono dalle factory di Maranello. La FIAT Panda attuale è creata a Pomigliano d’Arco. In futuro dovrebbero essere prodotte all’estero ma approfondite qui la notizia. Mirafiori a Torino continua ad essere un polmone dell’industria italiana.

Jeep Renegade, primo modello della Casa americana, è prodotta a Melfi. Tutte le Lamborghini prendono vita a Sant’Agata Bolognese. In via Ciro Menotti a Modena vengono realizzati il masterpiece MC20 della Maserati. Prendono forma, invece, a Mirafiori Levante, Ghibli, Quattroporte, GranTurismo e la GranCabrio. I tecnici di Automobili Pininfarina, invece, lavorano nella fabbrica di Cambiano (Torino). La produzione Dallara avviene nello storico stabilimento di Varano de’ Melegari (Parma). Nella factory di San Cesario sul Panaro (Modena) sono realizzate le hypercar Pagani.