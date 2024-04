Guida una McLaren 720S, ma rischia di distruggerla: il video è da infarto

Vi sono giovani che acquistano supercar estreme ma non hanno la minima idea di come guidarle in alcuni contesti. Ecco cosa può succedere in caso di guida spericolata.

In un mondo sempre più spaccato è più facile trovare dei giovani con delle skill fenomenali su auto di medio-basso livello che dei fenomeni su supercar che richiederebbero abilità top. Un controsenso ma in parte è colpa anche della tecnologia che ha dato l’illusione agli automobilisti inesperti di domare cavallerie importanti.

La domanda che spesso ci poniamo guardando filmati di prestigiose vetture distrutte è: perché avendo la disponibilità economica di centinaia di migliaia di euro certi conducenti non spendono qualche euro per dei corsi di guida accanto a dei pro driver?

La pratica affiancata a lezioni teoriche con dei professionisti potrebbero aiutare anche un neopatentato ad apprendere le basi dell’insegnamento al volante di auto sportive. Ecco quali possono essere le conseguenze in autostrada.

Non è un caso che molti corsi di guida si svolgono sul bagnato. I conducenti si devono cimentare in situazioni estreme per comprendere come controllare i mezzi. Molti vedendo le imprese in F1 dei driver della McLaren decidono di acquistare un modello della casa di Woking.

La 720S è una supercar potentissima, svelata in occasione del Salone di Ginevra nel 2017, e ha preso il posto della 650S. L’auto può fare affidamento sul magnifico motore da 4,0 litri (3994 cm³) twin-turbo con architettura V8, rielaborazione del precedente 3,8 litri (3799 cm³) prodotto dalla Ricardo.

Che rischio in McLaren

Il telaio monoscocca in carbonio della 720S è stato elaborato per garantire una maggiore rigidezza rispetto a quello della 650S. Dall’esperienza in pista è nato il modello con due turbocompressori. La vettura presenta una chiocciola di scarico di tipo twin-scroll per una riduzione del turbolag. La 720S scatta da 0 a 100 km/h in 2,8 secondi e da 0 a 200 km/h in 7,8 secondi. La coppia massima è 770 Nm disponibili a 5500 giri/min.

Occorre stare attentissimi a bordo di bolidi del genere. Il guidatore, come osserverete in alto nel video di Supercar.fails, ha aperto il gas troppo velocemente e sul bagnato ha perso il controllo. Con molta fortuna è riuscito a domare la scodata. La top speed di questo modello di McLaren è di circa 340 km/h, grazie a 720 CV a 7250 giri/min, da cui deriva il nome della 720S. Questa vettura potrebbe registrare tempi record in pista. Pensate a quanti danni avrebbe potuto fare il conducente in strada. Il prezzo di listino della McLaren 720S supera i 250mila euro.