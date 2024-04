Acquista una Lamborghini e lo insultano: l’assurda storia di un imprenditore

In un Paese in profonda crisi c’è ancora chi riesce a farcela. Un imprenditore ha acquistato una Lamborghini Urus ed è stato ricoperto di insulti sui social.

L’Italia è un Paese talmente assurdo che andrebbe psicoanalizzato. Quotidianamente le gente si lamenta ma poi quando qualcuno ha una idea che risulta vincente e, tramite i sacrifici, riesce ad arricchirsi viene osteggiato. L’invidia sociale che si respira alle nostre latitudini non ha eguali. Ecco cosa è accaduto sui social al re delle focacce.

Le focacce dell’Antico Vinaio sono diventate un piacere mondiale. Tommaso Mazzanti ha trovato la sua strada imprenditoriale, iniziando come garzone di bottega nel business dello street food. Il toscano proprietario dell’Antico Vinaio è riuscito a farsi strada in Italia, riuscendo ad aprire diversi punti vendita. Ha debuttato anche negli Stati Uniti, nel ristorante CHI SPACCA a West Hollywood, della nota Nancy Silverton e della famiglia Bastianich, registrando subito sold out.

Non ci troviamo difronte al classico figlio di papà che investe nel food senza saper nulla di ristorazione. Tommaso Mazzanti si è dovuto sudare la sua posizione economica, lavorando per tanto tempo per ottenere code lunghissimi di entusiasti clienti. La sua fama ha varcato i confini nazionali con la “bottega di focacce” che è diventata un simbolo di bontà anche a Los Angeles. Tra l’altro quella nella città californiana è stata la tredicesima apertura dell’Antico Vinaio a livello internazionale. Insomma dopo tanti sacrifici l’imprenditore toscano ha tutto il diritto di potersi acquistare il bolide dei suoi sogni.

Una triste storia all’italiana

Tommaso Mazzanti ha comprato una Lamborghini Urus personalizzata da 300mila euro, come ha annunciato l’influencer Steven Basalari nel video in basso della pagina FB Motivatore.it. Basalari è uno dei volti più famosi di TikTok in Italia. Il classe 1992 ha accumulato oltre 1 milione di follower su questa piattaforma. Oltre a guadagnare tramite i social, il ragazzo è il proprietario del Number One, una nota discoteca di Cortefranca, in provincia di Brescia.

L’influencer ha spiegato, come sentirete in alto nel podcast, che l’imprenditore delle focacce è stato, pesantemente, offeso sui social dopo aver comprato una Urus. E’ accaduto qualcosa di simile anche ad un contadino investito da una improvvisa fortuna.

Il SUV della casa di Sant’Agata Bolognese equipaggia un potente motore V8 bi-turbo, capace di sprigionare 650 cavalli e ben 850 NM, lanciando la vettura da 0 a 100 km/h in appena 3,3 secondi, mentre la top speed supera i 300 km/h. Mazzanti, dopo gli insulti, dovrà anche stare attento a qualche rancoroso in strada? Purtroppo questa è l’Italia di oggi