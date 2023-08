Un contadino vuole una Ferrari, ma non lo prendono sul serio: la reazione è da brividi

Immaginate di entrare in abiti da lavoro in una concessionaria per l’acquisto della Ferrari dei vostri sogni ed essere risi in faccia dai venditori. Questa storia vi farà riflettere.

Per un esercito di appassionati di motori la Ferrari rappresenta un sogno il più delle volte irraggiungibile. Non esistono sul mercato gioielli del Cavallino Rampante economici, tuttavia possono arrivare delle fortune inaspettate che rendono possibile anche la realizzazione di un desiderio inconfessabile. Un contadino per anni ha tenuto nel cuore la voglia di poter acquistare una Rossa.

Quando ha ottenuto l’eredità dallo zio Andrea Vettori ha, finalmente, avuto la disponibilità economica per acquistare una vettura del Cavallino. Il protagonista della vicenda, però, non aveva fatto i conti con una regola non scritta che nel nostro Paese continua ad essere una condanna. L’abito, però, non fa il monaco e dovrebbero aver imparato la lezione i venditori di una concessionaria di Prato.

Quando hanno visto arrivare un contadino per visionare i modelli Ferrari esposti in vetrina non avranno creduto alla concrete possibilità economiche del signore. Andrea Vettori non è stato accolto in modo positivo. Tra risatine e commenti sarcastici è stato costretto a superare l’imbarazzo e chiedere di visionare gli interni e gli esterni di una magnifica F430.

Ferrari, quando il sogno diventa realtà

Tra le vetture prodotte negli ultimi 20 anni la F430 rimane una delle più iconiche. La berlinetta, introdotta nel 2004, monta un potente motore a benzina V8 da 4.308 cc. Dettaglio da non sottovalutare, il signor Andrea Vettori, nel momento della richiesta, non aveva conseguito ancora la patente. La supercar del Cavallino sprigiona 490 CV a 8.500 giri/min e 465 Nm di coppia a 5.250 giri/min, l’80% dei quali al di sotto dei 3.500 giri/min. I costi di gestione sono da capogiro.

Non rappresenta, esattamente, l’auto su cui imparare a guidare. La F430, infatti, può arrivare ad una top speed di 315 km/h e può accelerare da 0 a 100 in 3,6 secondi. E’ tra le Rosse più iconiche del nuovo millennio e il contadino, appena l’ha vista in vetrina, non si è lasciato sfuggire l’opportunità di toccare con mano la carrozzeria della berlinetta. Per muoversi tra le campagne toscane l’uomo, solitamente, usava il suo mezzo da lavoro.

Dopo l’eredità ricevuta dallo zio, come sentirete anche nell’estratto video proposto su Facebook dal canale News Viral, l’uomo non aveva altri desideri al di fuori della Rossa. Quando ha mostrato una valigetta piena di soldi l’atteggiamento di tutti in concessionaria è cambiato. I venditori si sono messi a disposizione e, dopo aver scacciato il pensiero di uno scherzo, hanno consegnato le chiavi dell’auto all’uomo dopo aver formalizzato l’acquisto.

Gli abiti logori da lavoro avranno tradito gli uomini in concessionaria, ma questa storia invita tutti ad una riflessione. Non sempre ingenti quantità di danaro sono nelle mani di uomini e donne in abiti sartoriali di alta moda con borse ed orologi firmati. Negli Stati Uniti persino i VIP girano con vestiti usati e nessuno oserebbe proferire parola all’atto di compravendita di una supercar.