Antonio Giovinazzi in esclusiva a TMW: “Abbiamo una Ferrari competitiva, ma siamo tutti vicini”

Nel week-end della 6 ore di Imola, abbiamo intervistato in esclusiva Antonio Giovinazzi, pronto per un week-end al top. Le sue parole.

Lo spettacolo del FIA WEC torna in Italia per il secondo atto stagionale, che si disputa con la 6 ore di Imola. La Ferrari è la grande attesa ed i tifosi hanno affollato le tribune sin dal venerdì, e tra i più acclamati rientra ovviamente anche Antonio Giovinazzi. Il pilota pugliese ha vinto la 24 ore di Le Mans lo scorso anno sulla 499P #51, assieme ai velocissimi Alessandro Pier Guidi e James Calado.

Come si dice in gergo, squadra che vince non si cambia, ed infatti, il trio è stato assolutamente confermato anche per il 2024, con l’inizio di stagione in Qatar che non è stato troppo fortunato. La Ferrari ha però iniziato al meglio il fine settimana e Giovinazzi è carico in vista della gara, che porterà un gran numero di tifosi sulle tribune. La sfida è accesa.

Giovinazzi, ecco la nostra intervista esclusiva

In casa Ferrari c’è grande entusiasmo per la gara casalinga, dove Antonio Giovinazzi ed il resto della truppa sperano di portare a casa un risultato di alto livello dopo il brutto inizio di Losail.

Imola è un posto speciale per i piloti. Sensazioni a viverla con la tuta Ferrari?

“Credo che la gara di casa sia sempre speciale per un pilota, riceviamo un grande affetto da parte dei tifosi. Già il nome della pista mette pressione, anche se più che altro la chiamerei motivazione a fare di più ed a portare a casa il risultato migliore possibile. Vogliamo ringraziare i nostri tifosi facendo bene“.

Dopo Imola ci saranno Spa-Francorchamps e Le Mans, in quello che è un percorso di avvicinamento alla gara dell’anno. Come vi state preparando?

“Il Qatar è stato molto difficile come gara per tutte le Ferrari, ma qui ad Imola siamo messi molto meglio e credo che dovremo essere bravi a sfruttare la situazione. Ci saranno poi Spa e Le Mans, dobbiamo concentrarci ora su Imola, abbiamo un’auto che è molto competitiva, poi penseremo al resto, ma ad oggi mi sento ottimista perché siamo andati forte“.

La concorrenza è molto agguerrita, Porsche ha dominato in Qatar ma Toyota è sempre da tenere sott’occhio, così come Peugeot e tutti gli altri. Chi temete maggiormente?

“La Toyota sarà sempre lì, la ritroveremo senza dubbio domenica, ma anche la Porsche ha iniziato il campionato nel modo migliore. Anche la Cadillac ed ovviamente la Peugeot sono molto vicine, però ripeto che noi abbiamo una vettura molto forte in questo week-end e dobbiamo sfruttarla“.