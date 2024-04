Red Bull, nuovi dettagli sul caso Horner: ecco cosa sta per accadere

La Red Bull ha affrontato un periodo duro a causa di quanto accaduto a Christian Horner, ed ora c’è un nuovo aggiornamento sulla vicenda.

Si avvicina a grandi passi il Gran Premio di Cina, quinto atto del mondiale di F1 targato 2024. Proprio qui da Shangai, nel 2009, iniziò la storia vincente della Red Bull, che con Sebastian Vettel ottenne il suo primo successo in una gara caratterizzata dal diluvio, con Mark Webber a completare un totale dominio.

Al giorno d’oggi, è Max Verstappen l’incaricato per riportare al top il team di Milton Keynes in terra cinese, dove, dopo il successo del tedesco, è arrivata solamente un’altra affermazione, nel 2018 con Daniel Ricciardo.

Nel frattempo, si è tornato a parlare del caso Christian Horner, che ha tenuto banco per due mesi, e che negli ultimi giorni sembrava essersi sgonfiato. La dipendete della Red Bull che ha accusato il team principal non vuole mollare, e dopo aver assunto un nuovo team di legali, è pronta per far valere le proprie ragioni. Andiamo a scoprire cosa sta per accadere.

Red Bull, novità sul caso Christian Horner

Mentre la Red Bull domina in pista, il caso Christian Horner ha iniziato a perdere di importanza, ma proprio in queste ore, è arrivato un aggiornamento sulla vicenda. Poco più di un mese fa, la dipendente che lo aveva accusato aveva deciso di appellarsi alla decisione finale dell’indagine interna, che aveva stabilito l’innocenza del team principal e CEO della squadra campione del mondo.

Dopo questo risultato, la donna aveva scelto di cambiare i propri legali, con l’obiettivo di giocarsi fino in fondo le proprie carte. La protagonista, come ricordiamo, è stata sospesa dal team ed ha anche firmato un documento di riservatezza con il team di Milton Keynes, motivo per il quale non può rivelare nulla su quanto sta accadendo.

Nelle ultime ore, il “The Sun” ha riportato un aggiornamento, facendo sapere che ora è stato scelto un nuovo avvocato indipendente per valutare quanto accaduto, con la dipendente, attualmente sospesa, che verrà ascoltata nuovamente sui fatti che tanto hanno fatto discutere in questi due mesi e mezzo.

La Red Bull attende dunque nuovi sviluppi, ed anche Horner verrà interrogato presto dall’avvocato per esporre la propria posizione. Secondo le indiscrezioni più recenti, in ogni caso, pare che la posizione del manager britannico sia di totale controllo, con Max Verstappen che dovrebbe restare, e solamente qualche evidente nuova prova potrebbe riaprire un caso che va verso la sua conclusione.