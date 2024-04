Dove vive Valentino Rossi ad Ibiza? Ha una dimora per le vacanze pazzesca (FOTO)

Il nove volte campione del mondo, Valentino Rossi, può vantare una serie di proprietà immobiliari da vero re. La dimora ad Ibiza è ultramoderna.

Vivere ad Ibiza è il sogno di tantissimi giovani, ma anche all’età di Valentino Rossi non è una cattiva scelta, almeno d’estate. Il centauro di Tavullia, infatti, è rimasto fedele alla sua terra e tutto l’anno preferisce il Ranch. Può divertirsi insieme ai piloti dell’Academy e non ha bisogno di nulla. In casa ha tutto l’occorrente per la pista e per una convivenza con la famiglia.

Valentino Rossi si è meritato una posizione da sultano. Nel suo tempo libero può rilassarsi su barche e dimore lussuose. Non ha mai accettato compromessi e si è ritrovato a gestire un team, attività connesse al suo nome e anche una compagna ed una figlia splendida. Il suo segreto è stato quello di circondarsi dalle persone giuste. Ha avuto sempre tanti nemici in pista, ma anche tanti amici nel Paddock. Ha saputo investire ben prima del suo ritiro in business più disparati, ma tutti connessi ai suoi reali interesse.

Oggi continua a portare avanti una carriera nell’endurance e non ha nessuna intenzione di smettere di correre. Del resto in BMW, nel team WRT, continua a divertirsi tantissimo. Ha anche ottenuto risultati di spessore con il suo team VR46. Nella scorsa stagione è stato in scia della squadra corse ufficiale e della Pramac. In futuro vorrà il materiale tecnico aggiornato dalla casa di Borgo Panigale e, solitamente, tutto quello che desidera riesce ad ottenere. La personalità del 9 volte iridato è risultata decisiva anche per i suoi tanti business.

La casa ad Ibiza di Valentino Rossi

Le vacanze del Dottore di Tavullia sono iniziate presto quest’anno. L’ex centauro di Aprilia, Honda, Yamaha e Ducati ha scelto di volare con la sua famiglia nell’isola della Baleari. Si è immortalato insieme a sua figlia in un parco naturale e con la compagna, Francesca Sofia Novello, in un bel ristorante con vista mare. Il centauro è da oltre 20 anni che ha un legame con l’isla bonita.

Nelle immagini in alto postate dal profilo FB Architecture & Design potrete ammirare la modernissima casa del campione. A lasciare a bocca aperta sono gli esterni con una piscina fantastica. E’ moderna e molto spaziosa come vedrete sfogliando la gallery. Con i prezzi immobiliari di Ibiza sarà costata un occhio della fronte. Per un campione con un patrimonio sconfinato non è un problema.