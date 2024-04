Valentino Rossi, lo vuoi incontrare? Occasione clamorosa nelle prossime ore

Il mito di Valentino Rossi è ancora vivo nei suoi fan nonostante il ritiro dalla MotoGP, ed ora avrete l’opportunità di incontrarlo.

La stagione 2024 è ormai partita per tutte le categorie, e lo spettacolo del motorsport richiama tantissimi tifosi davanti alle televisioni o anche direttamente in autodromo. Dopo il ritiro dalla MotoGP, Valentino Rossi si è rimesso in gioco nel mondo delle auto, pur continuando la gestione della propria squadra in top class, che quest’anno schiera Marco Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio.

L’inizio di stagione non è stato affatto semplice, anche a causa di una Ducati Desmosedici GP23 che non riesce a tenere il passo delle GP24, ma tantomeno di Aprilia e KTM. Tornando a Valentino Rossi, per tutti coloro che lo amano si palesa ora un’occasione unica, vale a dire la possibilità di incontrarlo da vivo in queste ore, andando così a realizzare un sogno che cullate da chissà quanto tempo.

Valentino Rossi, ecco come potete incontrarlo

Stiamo entrando in un fine settimana davvero intenso per il mondo del motorsport e per i nostri colori, dal momento che ad Imola è in programma la 6 ore, secondo atto del FIA WEC 2024. Il grande endurance torna sul tracciato del Santerno, dove il pubblico si attende la risposta della Ferrari 499P dopo il difficile avvio di stagione in Qatar. In quel di Imola sarà presente anche Valentino Rossi, in pista con la BMW M4 GT3 del team WRT. Per lui, invece, l’esordio assoluto nel mondiale endurance è stato ottimo, con un quarto posto ottenuto nella classe LM GT3.

Il “Dottore” vuole ben figurare di fronte al pubblico di casa, sulla pista nella quale, due anni fa, fece il proprio debutto assoluto nel Fanatec GT World Challenge a bordo di un’Audi R8 LMS, rendendosi protagonista però di un esordio piuttosto problematico. L’obiettivo è quello di rifarsi in questo fine settimana, su una pista che ha imparato a conoscere in questi anni e che può regalare belle sorprese, ed occhio all’insidia meteo che potrebbe fare la propria parte.

Se vi trovate nella zona di Imola, Valentino Rossi sarà presente alle 16:45 di oggi in Piazza Matteotti, dove incontrerà i tifosi e si occuperà di firmare autografi per tutti i suoi fan, assieme agli altri grandi protagonisti del FIA WEC, con tanti ex F1 come Robert Kubica, Nyck De Vries, Paul Di Resta, Kamui Kobayashi, Antonio Giovinazzi e molti altri. Lo spettacolo è assicurato, sia in pista che fuori.