Auto, arriva un nuovo marchio in Italia: la novità fa impazzire i clienti

Il mercato dell’auto italiano accoglie un nuovo costruttore, pronto per dire la sua. Scopriamo quali sono i primi tre modelli della gamma.

Per l’Italia non è un momento troppo facile sul fronte del mercato dell’auto, con i dissidi tra il governo ed il gruppo Stellantis che continuano ad agitare migliaia di lavoratori. Proprio in queste ore, è stato reso noto che ben 2.000 impiegati di Mirafiori finiranno in cassa integrazione, e fa specie pensare che quello torinese sia uno degli impianti più longevi e storici per quanto riguarda la produzione in Italia.

Stellantis sta man mano voltando le spalle al nostro paese, anche se i vertici hanno voluto rassicurare sul contrario. La situazione è tutta in divenire, ma nel frattempo, un nuovo marchio è pronto a fare il proprio debutto nel nostro paese, portando finalmente una qualche notizia positiva. Andiamo a vedere di che costruttore si tratta e quali saranno le auto che porterà tra i confini nazionali.

Auto, ecco il nuovo brand in arrivo in Italia

Il gruppo DR Automobiles, fondato in Molise nel 2006 da Massimo Di Risio, ha deciso di stringere una nuova partnership, che fa seguito con quelle già avvenute con colossi come la Chery, la Jac e la Baic. In questo caso, l’accordo è stato firmato con la cinese Dongfeng, per portare in Italia il marchio Tiger. La Dongfeng è stata fondata nel 1969 ed ha sede a Wuhan, in Cina, e si occupa non solo della produzione di auto, ma anche di veicoli adibiti ai trasporti commerciali ed anche componenti per le autovetture.

Secondo quanto è stato annunciato, l’accordo è stato siglato per sviluppare tre nuove auto a marchio Tiger, che presto arriveranno sul mercato.

Le vetture debutteranno sul mercato italiano ed europeo nella seconda metà del 2024, per cui, si tratta di una partnership che punta a lanciare vetture nel breve periodo. Di nomi, almeno per ora, non ne sono stati fatti, ma sappiamo che ognuna delle tre macchine rappresenterà un segmento diverso, in modo da offrire più scelte ai clienti.

Tra di loro troveremo un SUV, lungo circa 4,5 metri, spinto da un motore 1.5 turbo a benzina e GPL da 177 cavalli di potenza massima. Il prezzo partirà da 27.900 euro, un’ottima occasione per chi non vuole spendere troppo.

Non mancherà un monovolume da 4,85 metri di lunghezza e dal prezzo di 27.900 euro a propria volta, mentre il terzo ed ultimo veicolo sarà un multispazio da 5,2 metri di lunghezza e 7 posti a disposizione. Non si conosce il suo prezzo.