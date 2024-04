FIAT, torna la mitica Multipla: ecco cosa ci dobbiamo aspettare (VIDEO)

Il 2025 sarà l’anno del ritorno della FIAT Multipla, ed ora emergono alcune immagini che fanno sognare i fan. Ecco come potrebbe essere.

Per la FIAT sta per aprirsi una nuova fase di storia, un cambiamento esemplare che era atteso da diverso tempo. L’11 di luglio prossimo verrà svelata al mondo la nuova Panda in versione B-SUV, che accoglierà l’elettrificazione, ma che poi sarà anche disponibile con versioni termiche ed ibride a benzina. Il design verrà del tutto rivoluzionato, dando il via ad una nuova era dei veicoli della casa di Torino.

Secondo quanto emerso, questo cambiamento proseguirà poi nel 2025, quando la FIAT dovrebbe rispolverare il nome Multipla, reso famoso in tutto il mondo dalla celebre monovolume prodotta dal 1998 al 2010, che nonostate un design non certo eccezionale fece registrare dei dati da record sotto il profilo delle vendite. Al momento, non è ancora stato ufficializzato il fatto che il modello in arrivo nel 2025 si chiami Multipla, ma tutte le indiscrezioni portano a pensare che sia così. Nelle prossime righe, vi parleremo delle indiscrezioni che ci sono giunte sin qui su questa auto e vi aggiorneremo sul suo design.

FIAT, ecco i primi render della Multipla 2025

Secondo quanto raccolto in questi mesi, la nuova FIAT Multipla dovrebbe essere la gemella della Citroen C3 Aircross, dal momento che anche quest’ultima è un prodotto del gruppo Stellantis, ed andrebbe a condividere la piattaforma con essa. La lunghezza di cui si parla è di circa 4,4 metri, ma non ci sarà più la fila di tre sedili all’anteriore, a conferma del fatto che con la Multipla nata alla fine del vecchio secolo non ci sarà niente in comune.

Secondo alcune indiscrezioni, potrebbe comunque essere proposta una versione a 7 posti, ma in configurazione 2+3+2, mentre, sul fronte delle motorizzazioni, avverrà quanto già accaduto con la 600 e con la Panda che sarà svelata in estate.

Al lancio, la Multipla 2025 sarà solamente ad emissioni zero, ma poi verranno commercializzate anche varianti termiche ed ibride, in modo da differenziare l’offerta e da poter accontentare una larga fetta di clientela.

Non ci sono ancora ulteriori dettagli sul fronte dei motori, ma pare che ci siano invece quasi delle certezze sul luogo in cui sarà prodotta. La nuova FIAT Multipla dovrebbe avere origine in Marocco, per cui, si tratterà dell’ennesimo modello prodotto fuori dall’Italia. Nel video postato in alto, caricato sul canale YouTube “Manhoub 1“, potete dare un’occhiata ad un render che ne anticipa le forme.