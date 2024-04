F1, la quiete prima della tempesta: terremoto in vista, da Sainz a Perez cosa ci aspetta nel 2025

Il mercato in F1 impazza. Al momento restano ancora alcuni slot da riempire con Sainz e Perez grandi protagonisti.

Che il 2025 sarebbe stato un anno di cambiamenti ce n’eravamo accorti sin da subito. In fondo il 2024 si era aperto con la notizia dell’anno: Hamilton in Ferrari. Un accordo che sta portando inevitabilmente ad un effetto domino davvero incredibile.

Nei giorni scorsi tanto chiacchiericcio si è fatto sui possibili spostamenti che potrebbero esserci dalla prossima stagione in F1. A questo punto però è giusto fare un po’ di chiarezza.

Ferrari e McLaren hanno già formato le proprie coppie per la prossima stagione. A Maranello da tempo hanno prolungato il contratto di Leclerc e stessa cosa hanno fatto gli arancioni con Norris. In settimana è arrivato il rinnovo di Alonso con Aston Martin che ha fatto un po’ storcere il naso a chi sognava un suo approdo in Mercedes.

La verità però è che la scelta di Fernando è piuttosto logica. Mercedes è in confusione totale negli ultimi anni tanto da spingere un super campione come Hamilton a mollarli. Dall’altro lato c’è invece un Aston Martin con soldi e un motore Honda in arrivo nel 2026.

F1, Sainz verso Mercedes: chi va in Red Bull accanto a Verstappen?

Veniamo proprio alle Frecce d’argento. Wolff deve trovare un sostituto di Hamilton. Toto desidera ardentemente il colpo ad effetto Verstappen, ma al momento attuale è difficile che ciò accada. Il terremoto Red Bull sembra assopirsi ad ogni successo dell’olandese. C’è l’idea Kimi Antonelli, ma è troppo giovane, in F2 sta facendo benino, ha bisogno di tempo e di crescere.

Mercedes sa che non deve bruciarsi un talento così e quindi per avere una proiezione credibile diciamo pure che non vedremo il pilota italiano su un’auto con la stella almeno sino al 2026 se non 2027. A questo punto le opzioni per Toto diventano davvero assai poche.

Una delle più convincenti è data da Carlos Sainz. Lo spagnolo però allo stesso tempo aspetta/spera in una chiamata dalla Red Bull e si tiene buoni anche quelli di Audi. Al momento però il pilota Ferrari sembra sicuramente il candidato più vicino a prendersi l’auto di Hamilton.

Veniamo infine ai campioni del mondo in carica. Detto che per loro esiste quasi e solo esclusivamente Verstappen (un po’ come in Ferrari in epoca Schumacher), ci sono davvero poche opzioni sul piatto. Negli ultimi anni il vivaio degli austriaci è stato poco florido. Basti pensare che nello junior team hanno dovuto richiamare Ricciardo.

Qualche ammiccamento con Sainz c’è stato, anche per tenere un po’ sulla corda Perez. L’impressione però è che il messicano possa rinnovare con Red Bull. L’ex Racing Point in questo 2024 sta riuscendo a vestire alla perfezione i panni di scudiero di Verstappen chiudendo sempre alle sue spalle. Se il suo rendimento dovesse continuare ad essere questo il rinnovo a quel punto sarà assicurato.

Attenzione però alla lunghezza dei contratti. Sia Sainz che Perez, infatti, potrebbero firmare contratti di 1 solo anno di durata, magari con opzione per il 2° anno.