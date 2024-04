F1, un pilota in griglia accusa problemi mentali: arriva il clamoroso ultimatum

In una F1 che mette a dura prova anche i piloti più esperti, l’ammissione dei guai mentali di un ex driver di punta ha fatto scalpore.

Il Motorsport indebolisce o fortifica il fisico e la mente. Non a caso i creatori della serie Netflix “Drive to Survive” hanno posto l’accento sull’esigenza di dover dimostrare il proprio valore per sopravvivere nel circus. Persino i top driver sono spesso messi sotto accusa per un errore. L’avvio stagionale stentato di Lewis Hamilton ha già fatto sorgere delle polemiche.

Il futuro dell’anglocaraibico è, però, splendente. Per un altro ex mattatore del circus, invece, potrebbe presto arrivare una doccia fredda. Helmut Marko, consigliere della Red Bull, ha parlato in modo sprezzante delle performance di Daniel Ricciardo.

L’australiano, in forza al Racing Bulls Team, non ha iniziato il campionato con il giusto piglio. In Qatar ha collezionato un tredicesimo posto. In Arabia Saudita è arrivato sedicesimo, mentre in occasione dell’ultima tappa nella sua Australia è giunto dodicesimo.

Un 0 pesante in classifica per un pilota che avrebbe dovuto farsi scegliere per il dopo Perez nel team campione del mondo in carica. Da quando ha lasciato il drink team, a fine 2018, la carriera dell’australiano ha subito un clamoroso tracollo. Se non fosse stato per due terzi posti, nel 2020, al volante della R.S.20 non avrebbe, probabilmente, ricevuto la chiamata della McLaren.

Al di là di una clamorosa P1 a Monza, nel team di Woking, The Honey Badger non ha ottenuto risultati di spessore. A sorpresa, a causa delle pessime prestazioni di De Vries, è stato richiamato in F1.

Daniel sembrava carichissimo per trovare una collocazione stabile nell’attuale griglia, sempre con il sogno di chiudere la sua carriera al fianco di Max Verstappen. Dopo i contrasti con Tsunoda nel primo GP della stagione, l’australiano si è arenato. Yuki, a Melbourne, ha stappato 6 punti, grazie ad un ottimo settimo posto. I rumor lo vorrebbero al volante della Visa Cash RB per altri 2 GP (Giappone e Cina) per dimostrare che merita ancora un sedile in F1.

Ricciardo, arriva la doccia fredda

La pazienza di Helmut Marko sarebbe già arrivata al limite. Il giovane Liam Lawson, infatti, sarebbe pronto a subentrare nel ruolo dell’australiano. A Granpxnews.com Helmut Marko ha dichiarato che ogni pilota vede i dati dell’altro, quindi non vi sono segreti. “Yuki (Tsunoda) e Daniel hanno la stessa vettura, è tutto uguale. Daniel ha dimostrato in passato di essere un pilota veloce, quindi è una cosa mentale. Ha un problema mentale“, ha annunciato il consigliere della RB. Ecco l’ultima news riguardo la Ferrari.

Una questione così delicata è stata sbattuta su tutte le copertine del mondo. Il margine di tempo per dimostrare di valere il circus si è già ridotto a qualche uscita. Ne sa qualcosa Nyck De Vries che, a metà campionato 2023, è stato allontanato. Daniel, meglio di chiunque altro, sa come funzionano le cose alla Red Bull. Se non si è subito all’altezza degli obiettivi si viene allontanati. Gasly ed Albon sono ancora in F1, rispettivamente in Alpine e Williams, ma una volta fallita la loro grande occasione nel drink team sono stati cacciati.

Daniel Ricciardo era tornato in F1 con alti obiettivi, ma secondo Marko non sarebbe pronto sul piano mentale. Si tratta di un vero peccato perché, in passato, l’australiano di origini italiane aveva dato spettacolo con manovre di sorpasso e imprese meravigliose.