Verstappen smentisce i rumor: le sue parole sconvolgono il Paddock

Il tre volte iridato, Max Verstappen, è al centro di indiscrezioni sul suo futuro. L’olandese ha zittito tutti con un annuncio a sorpresa.

Non era mai accaduto che le voci di mercato avessero una incidenza così importante all’inizio di un campionato di F1. Il passaggio dal 2025 di Lewis Hamilton dalla Mercedes alla Ferrari ha creato un effetto domino. Toto Wolff si è subito mosso per rimpiazzare il 7 volte iridato di Stevenage con un profilo di assoluto spessore.

Se la Mercedes vorrà confermare il trend di un campione del mondo nel suo roster i nomi si sono ridotti a due. Lasciando fuori Vettel che pare essere felice della sua vita post ritiro dalle corse, il boss austriaco potrebbe investire sul breve periodo su Fernando Alonso, ma l’uomo giusto per riportare la Stella a tre punte a brillare potrebbe proprio essere Verstappen. L’ex acerrimo rivale del 44, infatti, è stanco del clima di guerra che si respira a Milton Keynes.

Dopo le accuse mosse da una dipendente nei confronto di Christian Horner, la Red Bull Racing è diventata una polveriera. La squadra austriaca, infatti, ha scelto di scagionare, tramite un processo interno il suo team principal, ma non ha dissipato i dubbi completamente sulla condotta dell’inglese. In questo scenario bizzarro la RB potrebbe perdere due uomini chiave come il progettista Adrian Newey e il tre volte iridato Max Verstappen.

Il vantaggio di cui gode ora la RB potrebbe essere spazzato via dalla possibilità di ritrovarsi con seri guai con le nuove Power Unit dal 2026. L’addio di Honda in direzione Aston Martin ha fatto sorgere dei dubbi anche alla famiglia Verstappen. La squadra non sembra più solida come un tempo e gli scenari in F1 cambiano molto in fretta.

Il giuramento di Max Verstappen

Il fenomeno di Hasselt ha spento tutti i dubbi che sono circolati nelle ultime ore. “Sono contento in Red Bull ed è per questo che ho firmato il rinnovo di contratto – ha annunciato Max in una intervista riportata da Motorsport.com – Naturalmente è molto importante cercare di mantenere le persone chiave all’interno del team per un periodo di tempo lungo, perché è proprio con queste che puoi avere continuità di rendimento”.

Max Verstappen ha un accordo sino al 2028 con il drink team. Nel suo contratto sarebbero presenti delle clausole che potrebbero liberalo prima della naturale scadenza, ma per ora sembra sereno. Del resto guida una vettura da sogno e sta demolendo tutti i primati storici della categoria regina del Motorsport.

“In fin dei conti la F1 richiede prestazioni. Se io non avessi performance, non sarei sulla Red Bull. Quindi so come funziona. Dunque sì, con l’accordo in essere, la mia intenzione è quella di rimanere in Red Bull fino alla fine del contratto. Perché, naturalmente, sarebbe una grande storia, anche per me personalmente, arrivare alla fine significherebbe fondamentalmente aver fatto parte di una famiglia e di un team“, ha affermato Verstappen.

Max è apparso, visibilmente, soddisfatto del lavoro dei tecnici sulla RB20. L’auto risulta una scheggia e si adatta, perfettamente, alle caratteristiche dell’ex numero 33 della griglia. Le polemiche su Horner, prima o poi, finiranno e rimarranno solo gli straordinari risultati ottenuti dal ventisettenne. L’olandese è il favorito assoluto per la conquista del quarto mondiale consecutivo. Potrebbe eguagliare Sebastian Vettel che dal 2010 al 2013 dominò la scena in F1, proprio al volante di una RB.