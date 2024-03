F1 GP Arabia Saudita, Qualifiche: Verstappen ancora pole, prima fila per una Rossa

La seconda tappa del campionato del mondo 2024 di F1 si correrà sul tracciato cittadino di Jeddah. Nelle qualifiche ha marcato la pole position numero 2 in stagione il tre volte campione del mondo, Max Verstappen.

La seconda qualifica del mondiale di F1 2024 ha visto ancora Red Bull Racing, Mercedes e Ferrari sfidarsi a viso aperto. La grande novità è stata rappresentata dal debutto nella SF-24 di Oliver Bearman. Il giovane prodotto dell’Academy Ferrari ha preso il posto di Carlos Sainz, fermato da una appendicite. Un vero peccato per il madrileno, costretto a saltare il secondo round della stagione, dopo uno start in Bahrain da applausi.

Le speranze della Scuderia sono confluite tutte su Charles Leclerc. Non si poteva, certamente, chiedere di più al rookie Bearman che domani partirà dalla undicesima casella. I problemi della Rossa si sono manifestati sul passo gara nella prima uscita stagionale. Sul giro secco Charles Leclerc ha dimostrato, ancora una volta, che la nuova wing car ha un ampio potenziale. Sulla lunghezza di un GP, invece, emergono tutti i limiti della SF-24 nel confronto diretto con la RB20. Quest’ultima ha fatto ulteriori passi in avanti, sul piano tecnico, rispetto al bolide della passata stagione.

Max Verstappen ha distrutto la concorrenza, in Bahrain, firmando il suo quinto Grand Chelem e la vittoria n. 55 della sua carriera. Ogni traguardo sembra alla portata dell’olandese anche a Jeddah. Il figlio d’arte di Jos è riuscito a trovare un feeling immediato a bordo della RB20 e potrebbe cogliere il nono successo di fila, sommando anche i 7 appuntamenti vinti consecutivamente nel finale dello scorso campionato. Il record assoluto è di 10 e lo ha firmato l’ex numero 33, oggi n.1 della griglia, nel 2023.

Domani si correrà la quarta edizione del Gran Premio arabo. Nel 2021 la sfida tra Max e Lewis Hamilton, alla vigilia dell’ultimo atto di Abu Dhabi, fu entusiasmante. Nel corso del GP di domani, difficilmente, vedremo battaglie senza esclusioni di colpi dal primo all’ultimo giro di Jeddah. Dopo il trionfo dell’anglocaraibico della Mercedes, nella storica prima edizione, sul velocissimo tracciato hanno vinto gli attuali alfieri del drink team. Max Verstappen e Sergio Perez, a bordo della RB20, rimangono i favoriti assoluti.

F1, Qualifiche GP Arabia Saudita

In un venerdì anomalo, dato che si correrà il GP domani in rispetto del Ramadan, ha marcato la pole Verstappen in 1:27.472. Per l’olandese è la pole numero 34 in carriera. Dalla seconda casella partirà il monegasco della Ferrari che ha chiuso il Q3 con un 1:27.791. A soli 18 millesimi da Leclerc ha concluso Sergio Perez che scatterà davanti ad un sempre verde Fernando Alonso sull’Aston Martin.

In terza fila vi sono i due giovani driver della McLaren. Oscar Piastri ha preceduto Lando Norris. Solo settima la prima Mercedes di George Russell, davanti al promesso sposo della Ferrari Lewis Hamilton. Dalla nona casella partiranno Tsunoda, mentre chiude la quinta fila Lance Stroll.

Il debuttante Bearman non è riuscito ad entrare in Q3, ma ha dimostrato un feeling immediato sulla SF-24. Domani potrebbe chiudere, serenamente, in zona punti. Continuano a deludere Alpine, Sauber e Haas. Albon sulla Williams, invece, scatterà al fianco di Bearman. Leclerc, che può dirsi soddisfatto, nel team radio, ha subito annunciato: “Non c’era niente di più che potessi ottenere sul giro“.