F1, dramma per il famoso pilota: il problema di salute fa tremare i tifosi

Un ex pilota di F1 ha fatto un annuncio molto triste, che preoccupa e non poco i fan. Vediamo cosa gli è accaduto e di chi si tratta.

Il mondiale di F1 è di scena a Jeddah in questo fine settimana, con le prime prove libere del Gran Premio dell’Arabia Saudita che sono in corso in queste ore. La speranza di molti è quella di vedere una Ferrari in lotta con la Red Bull, anche se il team di Milton Keynes, soprattutto con Max Verstappen, ha già dimostrato in Bahrain di avere un netto vantaggio.

Tuttavia, l’aspetto sportivo è passato in secondo piano nelle ultime ore, a seguito dell’annuncio di un ex pilota di F1, che ha fatto preoccupare tutti. La situazione è molto seria per questo ragazzo, che ha fatto sapere di avere alcuni problemi di salute, e molto presto dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico. Andiamo a vedere cosa è accaduto di preciso.

F1, Heikki Kovalainen deve operarsi al cuore

L’ex pilota di F1, Heikki Kovalainen, ha fatto sapere di doversi sottoporre ad un delicato intervento al cuore, una notizia che ha colpito e non poco il mondo dello sport. Il 42enne finlandese, che ormai dalla fine del 2013 non è più impegnato nella massima formula, gareggia oggi nei rally in Giappone, e nel 2022 aveva portato a casa il successo nella classe JN1. L’annuncio improvviso del pilota è stato una bruttissima notizia per tutti, e ci auguriamo che la situazione si possa risolvere per il meglio.

Ecco cosa ha dichiarato: “Mi è stata diagnosticata un’aneurisma dell’aorta ascendente, durante un recente controllo medico. Ovviamente, mi hanno proibito di partecipare a qualsiasi gara di rally e di fare ogni tipo di attività sportiva, visto che c’è un aumentato rischio di rottura dell’aorta stessa. Non ho sintomi ed attualmente mi sento bene, stiamo cercando di capire come risolvere il problema. Molto probabilmente mi sottoporrò ad un intervento a cuore aperto, so che c’è il rischio che le cose non vadano bene, ma pensiamo che sia la soluzione migliore. Ci stiamo preparando per svolgere l’operazione, mi auguro che avvenga presto per poter iniziare il recupero il prima possibile“.

Scosso anche il team manager del team Aicello nel quale corre l’ex pilota di F1, vale a dire Hironobu Makino, che ha affermato: “Quando ho sentito questa storia da Heikki poco prima dell’inizio della stagione, sono rimasto davvero scioccato, anche per via delle grandi preoccupazioni della sua famiglia. Kovalainen non vedeva l’ora di iniziare questa nuova stagione, ed abbiamo comunque deciso di prendere parte alla nuova stagione in suo onore, ed in attesa che torni presto a correre“.

La carriera di Kovalainen nel Circus era iniziata nel 2007, quando esordì con la Renault di Flavio Briatore. Al Gran Premio del Giappone ottenne uno splendido secondo posto, e la seconda parte di stagione fu molto positiva, portando la McLaren di Ron Dennis ad ingaggiarlo per il biennio successivo. Con il team di Woking vinse in Ungheria nel 2008, ottenendo una pole position a Silverstone, ma ebbe meno fortuna negli anni successivi. Nel 2016 ha vinto il Super GT giapponese con una Lexus, dimostrandosi un pilota molto versatile. Auguriamo al finnico tutto il meglio ed una pronta guarigione.