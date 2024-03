Quale marca di pneumatici dura di più? Ecco la risposta che cercavate

Scegliere, appositamente, i giusti pneumatici per la vostra auto non è così semplice. In materia di mescole non bisogna badare a spese.

Il mondo delle due e quattroruote è caratterizzato da marchi premium che, dalla notte dei tempi, raggiungono i primi posti delle classifiche di valutazione mondiali. I migliori produttori, abitualmente, fanno affidamento su marchi di gomme francesi, italiani e giapponesi.

Ciascun mezzo ha proprie prerogative e la longevità delle mescole determina anche un chiaro bisogno di affidarsi ad equipaggiamenti di altissima sicurezza. Se stai cercando di scoprire quale marca di gomme è la migliore al mondo per qualità e prezzo, noi vi proponiamo una sfida accesa tra marchi premium come Michelin, Pirelli, Continental e Bridgestone.

Oltre ai top brand vi sono anche marchi di assoluto spessore che, però, rientrano in una fascia di prezzo inferiore. Non è semplice ritagliarsi uno spazio tra i migliori gommisti al mondo. Di sicuro il miglior treno di mescole è quello che, maggiormente, si adatti alle vostre caratteristiche e a quelle del vostro mezzo. La fascia più elevata corrisponde a quella più costosa, legata ai nomi sopracitati.

Si tratta di gamme di pneumatici di altissimo profilo che garantiscono qualità, longevità e garanzia. il know-how e la storicità di un marchio determina anche un prezzo più elevato. Il mercato è caratterizzato anche da sotto brand che, ugualmente garantiscono, alte tecnologie sebbene non rappresentino il miglior prodotto in assoluto sulla piazza.

La marca di pneumatici numero 1 al mondo

Quando vi sentirete pronti ad investire una discreta somma dal gommista vi suggeriamo di porre molta attenzione sulle esigenze specifiche che avete manifestato nel corso del vostro uso quotidiano del mezzo. Non tutti gli pneumatici della stessa marca sono identici. Quando si cambiano le mescole, solitamente, si rimane sullo stesso brand del modello originale. E’ altamente possibile scegliere un altro produttore specializzato in questo settore, confrontandovi tra tantissimi marchi che sono in cima alle classifiche di vendita.

Per sfidare le stagioni più fredde o le regioni più piovose al mondo, il miglior marchio in assoluto è la Michelin. Per tutti coloro a cui piace viaggiare con estrema sicurezza, confidando su di una qualità conclamata in oltre un secolo di storia, gli pneumatici francesi rappresentano il meglio del meglio al mondo. Michelin è sinonimo di affidabilità e ha fatto la storia in tutte le categorie del Motorsport a cui ha preso parte.

Sono tra le più richieste dagli automobilisti più esperti per le alte prestazioni ma anche per limitare i consumi di carburante e ridurre le emissioni conseguenti. Il fiore all’occhiello della produzione Michelin è la mescola CrossClimate+ per tutte le stagioni. Per gli automobilisti è, senza dubbio, la miglior soluzione possibile, potendo fare affidamento sia col caldo che con la neve, su di un prodotto completo e di altissima qualità.

Non va dimenticata la mescola Alpin 6 che dà il proprio 100% su superfici innevate ghiacciate. Spicca per longevità anche lo pneumatico Michelin Primacy 4, apprezzato dagli automobilisti per la silenziosità e l’elevato comfort che trasmette alla guida.