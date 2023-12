Quali sono le sottomarche di Michelin? Sono pneumatici top

Per coloro che sono alla ricerca di mescole di qualità vi sono tanti brand top. Le sottomarche di Michelin sono altrettanto di livello.

Michelin è una istituzione in tema di pneumatici. La società che in francese è chiamata Manufacture Française des Pneumatiques ha fatto la storia anche del Motorsport. Per anni è stata presente in Formula 1 e, attualmente, rifornisce i bolidi di MotoGP. La multinazionale con sede a Clermont-Ferrand, in Francia, ha cominciato a sviluppare il suo business nel lontano 1889.

La produzione e la vendita di pneumatici ha, da sempre, rappresentato il focus principale dell’azienda francese. E’ nota anche per la Guida che accompagna milioni di automobilisti nei migliori ristoranti del mondo. L’industria dell’hospitality deve molto all’intuizione dei fratelli Édouard e André Michelin. L’alta qualità oggi fa rima con l’azienda che, tra il 1934 e il 1976, fu anche proprietaria della casa automobilistica Citroën.

E’ da oltre un secolo leader nel settore delle mescole. La sua presenza nel Motorsport, infatti, ha reso noto il brand in ogni angolo della terra. Nel 1955 la Michelin cominciò l’attività nel settore delle pubblicazioni turistiche, con mappe e carte stradali. All’azienda si deve anche una serie di scoperte sensazionali, in tema sicurezza, che hanno aiutato tantissimo a prevenire incidenti. La casa transalpina, ad esempio, ha inventato lo pneumatico antiscoppio, in grado di evitare lo sgonfiamento completo di una mescola forata, con una resistenza di svariati km anche a velocità di 100 km/ora.

La ramificazione del brand Michelin

Nel 1981 la Michelin assorbì l’azienda di pneumatici Kléber. Fu un importante tassello per una crescita worldwide. Nel 1988, Michelin acquistò la divisione pneumatici della statunitense BF Goodrich. La casa francese ha sedi in tutto il mondo con oltre 70 stabilimenti che, ogni anno, realizzano ben 180 milioni di gomme.

Sono vendute in 170 Paesi differenti. La quota di penetrazione nel mercato del settore ammonta a circa il 20%. Insieme a Pirelli, Bridgestone, Hankook e altri top brand si divide un business miliardario. E’ la seconda maggior ditta produttrice al mondo e, nel suo universo, vanta la BFGoodrich: specialista di mescole per fuoristrada. L’azienda è stata fondata nel 1870 negli USA e acquisita dal brand di Clermont-Ferrand nel 1990.

La potente società francese possiede la Kleber, come detto, creata proprio nelle officine di BFGoodrich, e inglobata nel 1981. Inoltre, la casa francese ha: Riken, azienda giapponese fondata nel 1958 e assorbita da Michelin nel 1992; Kormoran: azienda polacca che produce straordinari pneumatici low cost, acquisita nel 2000; La Tigar: ditta produttrice serba acquisita da Michelin nel 2005. Infine, Michelin ha la Uniroyal: dal 1990 top brand negli USA, appartenente a Continental circa l’Europa e a anche il marchio Taurus, storica realtà ungherese fondata nel 1882 e incorporata da Michelin nel 1996.