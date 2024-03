MotoGP, GP Qatar: Orari TV e streaming su Sky e TV8

La MotoGP e le categorie minori ripartono dal Qatar. Ecco tutti gli orari del primo appuntamento della stagione.

Dopo un lunghissimo inverno, i centauri del Motomondiale torneranno in pista. Le attenzioni saranno sui rider della MotoGP, pronti a scaldare il cuore dei fan. La nuova stagione si prevede più accesa che mai. L’arrivo in Ducati di un mastino come Marc Marquez infiammerà la platea. Le attese sul Cabroncito sono altissime dopo due anni abbondanti senza trionfi in Honda.

Lo spagnolo ha scelto di abbracciare la sfida della più piccola squadra del team italiano, provando ad inseguire il sogno mondiale. E’ palese che MM93 non abbia rinunciato a svariati milioni di euro per qualche sporadico podio. Discorso diverso, invece, per quanto concerne Franco Morbidelli, all’ultima grande chiamata della sua carriera in Pramac. Il romano avrà a disposizione una magnifica GP24 che, già nei test, ha messo in mostra un ritmo superiore al bolide dello scorso anno.

Il livello delle moto appare molto meno equilibrato rispetto a quello della passata stagione. La MotoGP può contare sul debutto di un nuovo fenomeno che corrisponde all’anagrafe al nome di Pedro Acosta. Quest’ultimo, infatti, ha vinto 2 campionati propedeutici alla top class in 3 anni e si è meritato la fiducia della GasGas, squadra satellite della KTM. Sono stati confermati nel team ufficiale, invece, Brad Binder e Jack Miller.

C’è tanta curiosità anche su Fabio Quartararo, all’ultimo anno di contratto con Yamaha. Il francese, dopo la scorsa annata da incubo, vorrebbe tornare a lottare per il mondiale. La Yamaha M1 appare essere migliorata sul piano motoristico, ma il distacco dalla Ducati è ancora notevole. Ha ben impressionato nei test, invece, l’Aprilia, che con Aleix Espargaro e Maverick Vinales ha sempre occupato posizioni di primo piano. Joan Mir e Johann Zarco della Honda si sono detti soddisfatti dei progressi della moto giapponese.

MotoGP, info e orari GP del Qatar

La MotoGP parte, come d’abitudine, dal Gran Premio del Qatar, sulla pista di Losail. Il primato di successi a Losail appartiene a Jorge Lorenzo, che qui si è imposto in ben sei round, quattro dei quali in classe regina proprio in sella alla M1.La Ducati con Stoner, Dovizioso e, negli ultimi due anni, con Bastianini e Di Giannantonio hanno dominato la scena.Â

Marc Marquez ha vinto qui solo una volta in MotoGP, nel lontano 2014. La pressione sarà tutto su di lui, dato che nelle ultime due stagioni ha sempre vinto un rider in sella ad una Ducati del team Gresini. Il favorito numero 1 è Pecco Bagnaia, fresco di rinnovo, che vorrà iniziare con il piede giusto la stagione. La Rossa proviene da 4 mondiali costruttori consecutivi, e sembra aver fatto ulteriori progressi. Con 8 piloti del calibro di Bagnaia, Bastianini, Martin, Morbidelli, Di Giannantonio, Bezzecchi e i fratelli Marquez ogni traguardo potrà risultare alla portata. Di seguito trovate gli orari televisivi del prossimo fine settimana:

Orari TV GP Qatar SKY live (differita su TV8):

Venerdì 8 marzo

FP1 Moto3: 12:00-12:35

FP1 Moto2: 12:50-13:30

FP1 MotoGP: 13:45-14:30

FP2 Moto3: 16:15-16:50

FP2 Moto2: 17:05-17:45

Pre-qualifiche MotoGP: 18:00-19:00

Sabato 9 marzo

FP3 Moto3: 10:30-11:00

FP3 Moto2: 11:15-11:45

FP2 MotoGP: 12:00-12:30

Qualifiche MotoGP: 12:40-13:20

Qualifiche Moto3: 14:50-15:30

Qualifiche Moto2: 15:45-16:25

Sprint MotoGP: 17:00

Domenica 10 marzo

Warm-Up MotoGP: 13:40-13:50

Gara Moto3: 15:00

Gara Moto2: 16:15

Gara MotoGP: 18:00