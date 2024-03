Come ammorbidire le gomme indurite? Ecco le soluzioni migliori

Le gomme rappresentano l’unico elemento di contatto con l’asfalto. Per questo è importante per la massima sicurezza a bordo tenere a bada i fenomeni di indurimenti.

Per la creazione di pneumatici di qualità sono stati fatti dei passi in avanti in termini tecnologici clamorosi negli ultimi anni. L’impiego di gomme di alta qualità consente di migliorare anche la sicurezza generale sulle strade. Nel corso del tempo le mescole degli pneumatici possono avere dei degradi importanti che vanno ad incidere sulla struttura e sulle prestazioni della mescola stessa durante la guida.

La degradazione più comune è legata all’indurimento, anche riconosciuto come cristallizzazione. Tutte le mescole al mondo possono essere soggette ad indurimento, soprattutto se di scarsa qualità e conservate male. Parcheggiare la propria vettura in un giardino senza alcuna protezione al sole può avere degli effetti sul lungo periodo devastanti. I raggi ultravioletti tenderanno a cuocere le mescole fino a renderle dure come il marmo.

Vi basterà osservare la differenza tra le mescole, lasciate al sole o all’ombra, nel medesimo luogo per valutare la durezza differente ai lati opposti. Se le gomme arrivano ad un punto di cristallizzazione totale non sono più adatte ad essere sfruttate in strada. In sostanza sono pericolose. In questi casi occorre ragionare sulla prevenzione, cercando di capire come evitare il fenomeno dell’indurimento e trattarle al meglio. Se trattato bene, quanto dura effettivamente un treno di gomme?

Indurimento gomme, ecco come evitarlo

Per prima cosa occorre smontare le mescole e pulirle bene. Noterete lo stato in cui versano. Se ricoperte dallo sporco non è semplice valutare i difetti di una gomma indurita. Qualora non avesse gli strumenti per effettuare l’operazione noi vi consigliamo di recarvi in officina dove degli specialisti utilizzeranno anche dei prodotti specifici per pulire le gomme.

Se la mescola risulta compromessa in modo irrimediabile non vi saranno soluzioni fai da te che possano riportare allo status ideale. Se risulta opaca la vista, e con righe e crepe sui solchi del battistrada e la spalla è molto probabile che le vostre gomme si siano cristallizzate. Occorre provare ad ammorbidire le mescole riportandole all’aspetto originale. Le soluzioni migliori sono l’applicazione di una pasta sulla superficie o attraverso uno spray chiamato nero gomma, usando anche un lucidante al silicone atto a far brillare le vostre mescole.

Per chi ama le soluzioni fai da te e non vuole sperimentare dei prodotti chimici vi basterà sciogliere un po’ di zucchero nell’acqua. Una volta fatte queste operazioni occorre aspettare che gli pneumatici assorbano il prodotto e si asciughino lentamente. Vanno tenute in garage o all’ombra per almeno 48 ore, lasciando asciugare in modo naturale le gomme.

Una volta che il montaggio degli pneumatici è stato effettuato non vi tocca che effettuare un test drive per valutare, effettivamente, la risposta prestazionale delle gomme. Nel caso in cui vi foste accorti che non sono migliorate vi suggeriamo di recarvi presso un gommista a cambiare gli pneumatici. La sicurezza a bordo rappresenta sempre la prima regola che non va mai dimenticata.