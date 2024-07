Hamilton fa a pezzi Verstappen: che frecciatina al pilota della Red Bull

Lewis Hamilton non le manda a dire a Max Verstappen. Il pilota britannico, infatti, c’è andato giù pesante contro l’olandese.

Lewis Hamilton e Max Verstappen non si sono mai tanto amati, in maniera particolare dopo il rocambolesco epilogo del Mondiale 2021. Un finale da infarto che ha portato al primo titolo iridato del driver della Red Bull. In queste ultime stagioni i due si sono incrociati poco in pista visto il calo di prestazione di Mercedes e il grande exploit della scuderia austriaca che è diventata un punto di riferimento in F1.

Domenica scorsa in Ungheria i due sono entrati nuovamente in lotta e sono comparse subito le prime scintille. La lotta è definitivamente deflagrata quando a pochi giri dalla fine i due sono entrati in contatto con Verstappen che ha spiccato letteralmente il volo con la propria vettura. Per sua fortuna però l’olandese è riuscito comunque a chiudere la gara al 5° posto.

Hamilton ci va giù pesante con Verstappen

Come riportato da Marca, Lewis Hamilton però, alla vigilia della gara di Spa ha così commentato l’accaduto dello scorso weekend: “Forse un leader del genere deve ricordarsi che è un compagno di squadra per molte persone. Deve comportarsi come un campione del mondo. La scorsa settimana non l’ha fatto, non si è comportato come un campione del mondo di F1“. Una bella badilata da parte del pilota britannico.

Anche Verstappen ha detto la sua sulla cosa: “Questo è il nostro approccio, penso che sia importante che tu possa essere critico. In questo mondo in cui viviamo adesso ho la sensazione che comunque molte persone non possano accettare le critiche come una volta e io non voglio farlo”.