F1, Verstappen provoca: arriva puntuale la risposta di Leclerc

Le prime qualifiche del Gran Premio del Bahrain hanno messo in luce la sfida tra Red Bull Racing e Ferrari. Ecco cosa hanno dichiarato i protagonisti del circus della F1.

Pronti, via ed Alpine e Stake F1 hanno messo in luce tutti i loro limiti. Subito eliminate le vetture francesi e quelle motorizzate Ferrari di Hinwil. Malissimo anche Sargeant con la Williams, all’ultima chiamata nel 2024 dopo la stagione opaca dello scorso anno. Nel Q2, invece, sono rimasti out Tsunoda, Stroll, Albon, Ricciardo e Magnussen. In top 10 si è qualificato, a sorpresa, Nico Hulkenberg.

Per il resto a giocarsi la pole negli ultimi 12 minuti sono stati i due driver della Red Bull Racing, Verstappen e Perez, i due Carli della Ferrari, Russell ed Hamilton della Mercedes, la giovanissima coppia della McLaren, Norris e Piastri, e Fernando Alonso. Tutti si sono lanciati, ad eccezione del bicampione asturiano dell’Aston Martin, in un doppio tentativo.

Max Verstappen ha chiuso il primo colpo cronometrico del Q3 in prima posizione con un 1:29.421, davanti a Leclerc, Russell e Sainz. Con gomme nuove si sono ripresentati tutti per l’ultimo tentativo. Le qualifiche hanno visto protagonista le due Ferrari. La SF-24 è sembrata una vettura, nettamente, più forte rispetto a quella dello scorso anno. L’inserimento in curva è lineare e non richiede correzioni sul volante. La Rossa è parsa molto agile, mentre la RB20 sembra funzionare, esclusivamente, con il fenomeno di Hasselt.

Il tre volte iridato ha dato dimostrazione di essere un cecchino nel primo settore, mentre la SF-24 riusciva a fare la differenza nell’ultimo settore. Alonso è diventato spettatore della sfida tra gli altri top driver, strappando un crono a 0.121 dal numero 1 della griglia di F1. Max ha preso tutta la scia della McLaren per marcare un impressionante 1:29.179 e la prima pole position dell’anno, con due decimi abbondanti sul monegasco della Ferrari e tre su Russell. Ha siglato il quarto tempo Sainz. Terza fila per Perez e Alonso. A seguire le McLaren, Hamilton ed Hulkenberg.

F1, le parole dei primi 3 classificati

Una volta sceso dalla vettura l’olandese ha annunciato: “È stato molto divertente a dire la verità . Ho cercato grip sulla pista, ma con il vento degli ultimi giorni è stato complesso mettere insieme il giro. Lo stesso è stato in qualifica, in Q1 e Q2, anche se poi vai più veloce con la pista che progressivamente migliora. Tirare tutto fuori nel Q3 è stato però più dura. Ovviamente sono molto felice di essere in pole. Onestamente è stata un po’ inattesa, però per fortuna la macchina in qualifica è andata meglio di quanto ci aspettavamo e sono contento”.

Leclerc ha replicato: “Sono un po’ deluso. Abbiamo fatto delle buone qualifiche, è stato un fine settimana complicato fino ad ora, abbiamo cercato diverse cose nelle prove libere e poi abbiamo trovato la condizione ideale in qualifica. In Q1 è stato un po’ complicato. Purtroppo abbiamo dovuto mettere due nuovi set di gomme soft che hanno compromesso il Q3, ma sono delle buone qualifiche per essere all’inizio dell’anno”.

George Russell, terzo tempo, ha aggiunto: “Credo che la Red Bull sia fortissima al momento. Max ha fatto un lavoro eccezionale e penso che avrà anche le gomme nuove. Se ci sarà l’opportunità di andare in testa ci proveremo, però che l’obiettivo per noi e per tutti gli altri sia il 2° posto. Nessuno però può saperlo: è la prima gara della stagione e siamo entusiasti di essere tornati. Speriamo possa accadere qualcosa di folle e non vediamo l’ora di cominciare la corsa“.