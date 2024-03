F1 GP Bahrain, Qualifiche: Verstappen subito in pole, Leclerc in prima fila

Il mondiale di F1 scatta a Sakhir, e la prima pole position stagionale è andata a Max Verstappen, seguito da Leclerc e Russell. Quarto Sainz.

La prima qualifica del mondiale di F1 targato 2024 ha visto Max Verstappen ottenere la pole position al volante della Red Bull, avendo girato in 1’29”179 con gomma Soft. Il campione del mondo si è preso la terza partenza al palo negli ultimi quattro anni sul tracciato di Sakhir, sfruttando una super-scia della McLaren di Oscar Piastri sul rettilineo dei box. La cosa curiosa e che va sottolineta è che il tempo messo a referto di Charles Leclerc nel Q2 gli sarebbe valso la pole, essendo stato di 14 millesimi più rapido rispetto a Super Max nel Q3.

Rispetto al solito, Leclerc è mancato proprio nel momento decisivo, ma partirà comunque dalla prima fila, con 228 millesimi di ritardo dall’olandese. Charles ha commesso un errore proprio nel giro decisivo e non è riuscito a replicare quanto fatto in precedenza, ma è chiaro che per la Ferrari si possa tranquillamente parlare di un risultato molto positivo.

La terza fila sarà spartita tra la Mercedes di George Russell e Carlos Sainz, con una Mercedes F1 W15 molto competitiva, anche se Lewis Hamilton non è andato oltre il nono posto. Dietro a Sainz troviamo Sergio Perez, che ha preceduto Fernando Alonso con l’Aston Martin. Quarta fila per le due Mclaren di Lando Norris e Piastri, mentre la Haas di uno strepitoso Nico Hulkenberg chiude la top ten.

F1, Leclerc non riesce nel colpaccio nel finale

Il Q1 dà il via alla prima sessione di qualifiche della stagione della F1, con le Ferrari e le Alpine che vanno per prime in pista, smarcando una gomma Media. In seguito, tutti gli altri vanno sul tracciato montando la Soft. Il primo colpo, in tal senso, vede la Ferrari di Carlos Sainz tenere dietro la Red Bull di Max Verstappen, mentre Charles Leclerc appare meno in forma e si prende oltre tre decimi di ritardo dal compagno di squadra. Vengono eliminate entrambe le Sauber, Logan Sargeant con la Williams e le due Alpine, in ultima fila. Valtteri Bottas è sedicesimo davanti a Guanyu Zhou, mentre Esteban Ocon e Pierre Gasly non hanno potuto nulla su quella che è, attualmente, la peggior monoposto in assoluto.

Inizia a far paura nel Q2 Verstappen, che allunga in maniera netta utilizzando subito un secondo treno di gomme Soft. Con il secondo tentativo, Leclerc si mette davanti a tutti, mentre le Mercedes riescono a salvarsi proprio in extremis, con le due McLaren di Lando Norris ed Oscar Piastri dentro per un niente. Vengono eliminate entrambe le Racing Bulls, con Yuki Tsunoda e Daniel Ricciardo 11esimo e 14esimo. Malissimo Lance Stroll, fuori con l’Aston Martin in 12esima posizione, seguito da Alexander Albon. Chiude Keving Magnussen con la Haas.

Grandissima battaglia nella Q3, con Verstappen che si piazza davanti a tutti nel primo tentativo, tenendo dietro di 59 millesimi alle spalle Leclerc, che però ha fatto il suo tentativo con una gomma già rodata. George Russell si infila davanti a Sainz, in una F1 che vuole regalare un grande spettacolo in queste prime battute del 2024. Leclerc commette però un errore nel finale, e la pole position viene così conquistata da Verstappen, seguito dal monegasco. Alle 16:00 di domani ora italiana la partenza della gara.