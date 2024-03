In quale giorno della settimana i voli costano meno? Scopriamo il segreto

I voli al giorno d’oggi hanno toccato dei prezzi folli, ben più alti rispetto al passato. Proviamo a capire quando risparmiare sull’acquisto.

L’aereo è il mezzo di trasporto più utilizzato al mondo, quello che vi permette di raggiungere facilmente qualsiasi destinazione. I voli sono diventati sempre più comodi grazie ad aerei molto moderni, che percorrono lunghe trattate facendovi vivere nel massimo del comfort. Tuttavia, come in ogni altro aspetto della società da ormai diverso tempo in poi, i prezzi dei biglietti sono diventati spesso insostenibili, ed anche per tratte italiane, solitamente molto economiche, occorre spendere fin troppo.

Durante l’estate scorsa ci furono violente polemiche, dal momento che alcuni voli dall’Italia verso la Sicilia venivano richiesti oltre 300 euro, una spesa inaccettabile ed ingiustificabile considerando la breve durata della tratta. Purtroppo, la situazione è la stessa, se non peggiore, anche per voli internazionali ed intercontinenali, ed ora proveremo a darvi qualche consiglio per farvi risparmiare in base al giorno in cui andrete ad acquistare il vostro biglietto.

Voli, ecco quando prenderli per pagare di meno

Le compagnie aeree low-cost sono un qualcosa che non esiste più, visto che anche i prezzi dei voli Ryanair o Wizz Air, in passato molto economiche, hanno toccato dei costi impressionanti. Per questo motivo, occorre trovare qualche altro escamotage per provare a spendere di meno nell’acquisto di biglietti aerei, e per trovare dei voli convenienti dovete far leva sul giorno della settimana nel quale andate a comprarli. Per chi non lo sapesse, i prezzi possono variare di giornata in giornata, ed a volte, anche di ora in ora.

Alcuni consigli utili, in tal senso, sono stati pubblicati dal sito web “Idealista.it“, partendo addirittura dall’analisi dei mesi più convenienti per prenotare il vostro biglietto. Gennaio e febbraio sono i mesi più economici per prenotare un volo in Italia, con 99 euro di media a biglietto. Dicembre è invece il mese in cui si spende di più, con 167 euro come costo medio. Ovviamente, in quel periodo ci sono moltissime partenze, ed a differenza dell’estate, ci sono maggiori ritorni a casa di chi vive, studia e lavora fuori, e per questo motivo, la prenotazione di voli è ancor più elevata.

Secondo quanto emerge dall’analisi svolta, il martedì è il giorno migliore in assolto per comprare i biglietti aerei, con un prezzo medio di 138 euro, ovviamente calcolando non solo quelli per l’Italia, ma anche per l’Europa ed il resto del mondo, il che rende il dato molto interessante e non eccessivamente elevato. Gli affari migliori, in generale, si fanno tra il lunedì ed il mercoledì, in sostanza, all’inizio della settimana, al contrario di quanto avviene in seguito.

Il week-end, come potete immaginare, è il momento peggiore, con la domenica che ha il prezzo medio più elevato in assoluto, con ben 148 euro di prezzo medio a biglietto. Inoltre, c’è anche un’indicazione precisa riguardo l’orario utile per risparmiare, con le 2 di notte che vengono indicate come l’orario più adeguato per risparmiare. Ci auguriamo di avervi fornito dei consigli utili in tal senso.