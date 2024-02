Ferrari, arriva una doccia fredda per i fan: la notizia è preoccupante

La stagione 2024 della Ferrari è iniziata il 13 Febbraio con la presentazione della SF-24. C’è una news che non farà felici i tifosi.

La stagione del riscatto della Scuderia modenese passerà dai primi riscontri sulla pista del Bahrain nei test prestagionali. Nonostante le innovazioni messe in mostra all’atto dell’unveiling della nuova vettura italiana, le soluzioni tecniche create dagli ingegneri capitanati dal geniale progettista Adrian Newey della Red Bull Racing hanno fatto invecchiare di colpo tutte le altre monoposto.

L’unica scuderia che sembra aver osato sul piano tecnico è proprio la squadra che meno ne aveva bisogno. Di sicuro a Milton Keynes non si sono seduti sugli allori e non hanno lucrato sui risultati ottenuti nella passata stagione, mentre a Maranello sono stati costretti a partire da un foglio bianco a causa dei fallimenti delle ultime due vetture.

Sulla base di questi presupposti il team principal Frederic Vasseur ha scelto di interrompere la linea di continuità con la precedente gestione targata Mattia Binotto, andando sul mercato a selezionare nuovi tecnici e soprattutto il pilota più vincente nella storia della F1.

Dal 2025 Lewis Hamilton correrà sulla Rossa ma sino ad allora lo sviluppo tecnico della monoposto dovrà risultare impeccabile. Eccezion fatta per le sospensioni posteriori pull-rod e per l’airbox, la nuova wing car è completamente nuova. Lo stesso è stata costretta a fare la Mercedes W15, realizzata da James Allison, direttore tecnico della squadra anglo-tedesca.

Per rinnovare le proprie ambizioni di titolo le squadre che hanno concluso al secondo e al terzo posto della graduatoria costruttori sono corse ai ripari. Diversi tecnici della Mercedes hanno già fatto i bagagli in vista del nuovo corso regolamentare e a Maranello Vasseur abbraccerà Loïc Serra, specialista del team di Brackley. Le nuove norme dovrebbero garantire un rimescolamento delle carte con una maggiore componente alla parte elettrica delle Power Unit.

Ferrari, brutte notizie a Maranello

Il passaggio di Serra è stato congelato. A Brackley il direttore delle prestazioni del team Mercedes-AMG Petronas Motorsport ha ricoperto un ruolo essenziale nelle vittorie di Hamilton. C’è la preoccupazione che possa portare a Maranello il know-how acquisito con i motori ibridi della Stella. Come sancito su Motorsport.com il nuovo acquisto della Rossa diventerà operativo solo per lo sviluppo della futura monoposto.

Il mercato dei tecnici risulta bloccato dalle regole sul gardening. Gli ingegneri devono aspettare un po’ di tempo prima di poter mettere le mani in una nuova realtà aziendale. Per tutelare la proprietà intellettuale delle scuderie sono state imposte delle norme stringenti che andranno a limitare, almeno per questo inizio di 2024, l’apporto dello specialista francese.

Dopo la laurea, Serra ha cominciato il suo percorso professionale nel Motorsport con Michelin, lavorando come ingegnere in Germania, prima di trasferirsi nel principale centro di ricerca e sviluppo dell’azienda a Clermont-Ferrand. E’ stata proprio la Michelin la chiave per arrivare nel circus. Dopo l’addio della casa francese con il passaggio al monomarca Pirelli, Serra ha lavorato nel team BMW Sauber prima di fare la storia in Mercedes. Ora dovrà spiccare a Maranello.