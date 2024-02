F1, frecciata di Verstappen ad Hamilton e Ferrari: parole che fanno discutere

Max Verstappen è da anni sul trono della F1, ed ora è arrivata una badilata da parte sua a Lewis Hamilton ed al suo passaggio in Ferrari.

Mancano due settimane esatte al via del mondiale di F1 targato 2024, che scatterà sabato 2 di marzo in Bahrain. Mercoledì, invece, partiranno i test invernali, una tre giorni organizzata proprio in quel di Sakhir, dove tutti inizieranno a capire i valori in campo, con la Red Bull grande favorita. Le forme della nuova RB20, presentata poche ore fa, hanno stregato il paddock, con un design che la concorrenza non può nemmeno immaginare di poter avvicinare.

Di certo, in F1 e nel motorsport in generale è sempre la pista quella che dà il proprio giudizio sovrano, per cui è lecito attendere il primo confronto per scoprire le carte in tavola. L’inverno che sta volgendo al termine ha regalato molti colpi di scena, tra cui quello del passaggio di Lewis Hamilton alla Ferrari. Il sette volte campione del mondo ha accettato la più grande sfida della sua intera carriera, con la speranza di prendersi quell’ottavo titolo mondiale che, proprio Verstappen, gli strappò via ad Abu Dhabi ormai oltre due anni fa.

Battere la Red Bull non sarà facile per nulla, anche perché è ormai chiaro che senza una monoposto all’altezza, nessuno può fare miracoli, nemmeno uno che ha vinto 103 gare firmando 104 pole position in carriera. Da parte di ex piloti ed addetti ai lavori il passaggio di Hamilton alla Ferrari è stato visto molto positivamente, e c’è la sensazione che questo accordo possa realmente risollevare il Cavallino. Tuttavia, da parte di Verstappen è arrivata una frase sarcastica, che di sicuro farà molto discutere nelle prossime ore.

F1, ecco cosa ha detto Verstappen su Hamilton-Ferrari

Il mondiale di F1 targato 2024 inizia con il botto, almeno a livello di dichiarazioni, con Max Verstappen che ha voluto dire la sua sul passaggio di Lewis Hamilton in Ferrari. Il figlio di Jos, infatti, ha detto che la scelta del sette volte iridato di passare al Cavallino è ovviamente da rispettare, augurandosi che la nuova coppia possa vincere. Chiaramente, l’olandese lo ha detto in maniera ironica, ma la speranza è quella di vedere un confronto serrato sin da subito.

Ecco le sue parole: “Se un pilota dal talento di Lewis vuole andare alla Ferrari ed è il suo sogno, non si può far altro che accettarlo. Spero per loro che vinceranno, ma chi può saperlo, di certo sarà cool vedere uno come lui alla guida della Ferrari. Ho molto rispetto per questo marchio, ma per il momento mi trovo molto bene alla Red Bull. Non voglio cambiare squadra al momento“.

Il tre volte campione del mondo della F1 però, non ha del tutto chiuso la porta ad un futuro a Maranello, anche se quel giorno, ad oggi, pare essere molto lontano: “Come detto, mi trovo bene dove sono ora, ma nella vita non si può mai dare qualcosa per scontato, ed oggi una mossa di questo tipo non è la mia priorità e non ci sto affatto pensando. Inoltre, stiamo parlando solamente di questa categoria, magari in futuro correrò da altre parti. Ho anche altri interessi nella mia vita“.

Ancora una volta, Verstappen ha fatto riferimento ad un possibile ritiro anticipato dal Circus, magari per andare a gareggiare, come ha detto lui stesso, in qualche altro posto. Spesso ha parlato del sogno di correre la 24 ore di Le Mans e di farlo con Fernando Alonso, suo grande amico e già due volte vincitore della classica francese con la Toyota. Solo il tempo ci darà maggiori risposte.