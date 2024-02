Il processo d’acquisto di una Ferrari è assurdo: guardate come viene trattato un cliente

La Ferrari è un sogno per tutti coloro che hanno una passione per le supercar. Ecco come avviene il processo d’acquisto in una concessionaria.

Le Ferrari rappresentano il top per soluzioni tecniche all’avanguardia e lusso sfrenato. Le possibilità di entrare in una concessionaria Ferrari rappresenta un piacere per pochissimi fortunati collezionisti. Nel difficile momento attuale, il produttore modenese è uno dei pochi che sta resistendo alla crisi dell’industria dell’Automotive.

I motivi sono legati alla tradizione del brand. La Ferrari è un mito e la sua leggenda è legata ai successi di grandi campioni dell’automobilismo. Sin da gli albori della massima categoria del Motorsport la Rossa ha fatto capolino in griglia, riuscendo a diventare la squadra con il maggior numero di vittorie nella storia della Formula 1. Osservando le gesta in pista di straordinari fenomeni come Lauda, Schumacher e Raikkonen tutti i vip e i milionari hanno voluto mettere le mani su un’auto del Cavallino.

La Scuderia vanta 15 titoli di campione del mondo piloti, cinque dei quali, consecutivi, ottenuti con Michael Schumacher al volante. I riconoscimenti iridati sono arrivati nel 1952, 1953, 1956, 1958, 1961, 1964, 1975, 1977, 1979, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 e 2007, mentre il record 16 corone fra i costruttori (1961, 1964, 1975, 1976, 1977, 1979, 1982, 1983, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2007 e 2008) si spera possa essere ritoccato nell’immediato futuro. Guardate l’ultimo capolavoro del Cavallino.

L’acquisto delle Ferrari

I collezionisti possono vantare straordinarie vetture sportive nei loro garage. Il trattamento che ricevono nelle concessionarie a marchio Ferrari è spettacolare. Il listino della Ferrari è caratterizzato da vetture costosissime. L’entry level, la Granturismo Roma, parte da oltre 200mila euro. In merito al prodotto stradale la Ferrari non hanno mai tradito le aspettative degli appassionati. Tutti i modelli presentano una vision futuristica, ma con una tradizione molto stretta con il passato.

Il know-how, acquisito nelle sfide nel Motorsport, ha generato un fascino inimitabile. La gamma è aumentata in modo sensibile con tanti nuovi modelli super sportivi. La novità assoluta della gamma 2023 è stata la Purosangue. Nel video che vedrete in basso caricato dall’utente Soyeldeloscarros su Instagram vedrete tutte le opzioni che possono avere gli acquirenti di una lussuosa Purosangue.

Nonostante le dimensioni generose lo stile sinuoso, puntando sull’eleganza e su un design classico, rimane un marchio di fabbrica del SUV, o sarebbe meglio dire FUV, Ferrari Utility Veichle. Il cofano in alluminio e il tetto in fibra di carbonio sono stati realizzati per avere un centro di gravità il più basso possibile e un peso ridottissimo rispetto alle principali competitor come la Lamborghini Urus.

Sotto il cofano c’è un potente motore 6.5 V12 aspirato con bancate a 65° che unisce alcuni elementi della 812 con una tecnologia derivata dall’esperienza in Formula 1. Il motore F140IA sprigiona 725 CV a 7.750 giri e 716 Nm a 6.250 giri, con l’80% della coppia già disponibile a 2.100 giri. La top speed della Ferrari Purosangue è di oltre 310 km/h, lo 0 a 100 km/h si copre in appena 3,3 secondi, mentre lo 0 a 200 km/h in 10,6 secondi. Guardate in alto quante possibilità di scelta ha un acquirente che vuole personalizzare una Ferrari.