La Mercedes ha già tradito Hamilton? Ecco il dettaglio che fa tanto discutere

La Mercedes ha tolto i veli alla nuova F1 W15, l’ultima auto del team di Brackley che guiderà Lewis Hamilton. C’è un aspetto curioso.

Dopo la Ferrari, anche la Mercedes ci ha tenuto a rivelare le forme della nuova monoposto, che non regala sorprese sul fronte del nome e si chiamerà F1 W15. In ogni caso, si tratterà di un’auto che entrerà nella storia, dal momento che sarà l’ultima vettura del team di Brackley guidata da Lewis Hamilton. Il sette volte campione del mondo ha deciso di sposare la causa della Scuderia modenese, ed il prossimo anno affiancherà Charles Leclerc sulla Rossa.

Tuttavia, come ha ricordato anche Frederic Vasseur, c’è ancora una stagione da avversari da affrontare, e siamo certi che il sette volte campione del mondo darà il massimo per salutare al meglio la squadra di Toto Wolff. Al suo fianco ci sarà il futuro numero 1, vale a dire George Russell, il quale ha bisogno di mettersi alle spalle una stagione complessa, dove ha chiuso con un netto ritardo nel mondiale rispetto al compagno di squadra.

La F1 W15 è frutto del lavoro del reintegrato James Allison, che prende il posto di Mike Elliott, autore delle ultime due deludenti monoposto. Come richiesto da Hamilton stesso, sulla nuova Mercedes è stato arretrato l’abitacolo, così come il motore ed il cambio, con quest’ultimo che è stato accorciato di circa 30 mm. Molto interessante anche la soluzione adottata sulla bocca dei radiatori, che è di forma esagonale e che risulta essere molto stretta, soprattutto se confrontata con la soluzione “scolastica” della Ferrari. Agli occhi dei più attenti, tralasciando la tecnica, non sarà sfuggito un curioso dettaglio.

Mercedes, cambia la livrea sulla nuova monoposto

La linea della nuova Mercedes è davvero splendida, e guardandola dal lato, sembrerebbe che la colorazione nera sia stata confermata in tutto e per tutto. Guardandola però frontalmente, ci si accorge di una grande novità, che riguarda il ritorno dell’argento nel muso, che si estende poi per tutta la scocca sino all’abitacolo. Dunque, la nuova F1 W15 non è una totale freccia nera, e ricorda la livrea dell’auto di Formula E della casa di Stoccarda, con la quale l’olandese Nick De Vries vinse il mondiale qualche tempo fa.

Secondo alcuni, si tratta di una sorta di tradimento a Lewis Hamilton, dal momento che è lui il fautore dell’utilizzo del nero sulle auto del team di Brackley, ed ora che ha deciso di passare alla Ferrari, si sarebbe deciso di tornare a dare spazio all’argento. La prima vettura total black fu la F1 W11 del 2020, che dominò quella stagione, e che fu dipinta di nero per simboleggiare le lotte di Hamilton a favore dei neri, dopo i soprusi subiti in America dagli agenti di polizia.

La stessa colorazione è stata poi confermata anche per il 2021, mentre nel 2022 aveva fatto il proprio ritorno l’argento. A sorpresa, la Mercedes è tornata al nero lo scorso anno, mentre per il 2024 si è pensato ad una sorta di mix. C’è da dire che il risultato è una linea a dir poco spettacolare, ed ora non ci resta che aspettare di capire se sarà tanto bella quanto veloce.