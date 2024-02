Red Bull, svelata la RB20: ecco la nuova arma di Max Verstappen

La Red Bull ha concluso il giro di presentazioni delle varie squadre, svelando la RB20. Andiamo a vedere le prime immagini del bolide.

La regina si è nascosta sino all’ultimo, ma alla fine anche lei è stata svelata. La Red Bull ha presentato ufficialmente la RB20, che monterà ancora una volta la power unit Honda, e che andrà a caccia dei titoli mondiali piloti e costruttori. Significativa la presenza del team principal e CEO Christian Horner, che è sotto inchiesta per il presunto invio di immagini a luci rosse ad una sua dipendente. Al momento, non sono stati dati aggiornamenti sulla sua situazione, ma pare che la sua permanenza non sia troppo in discussione.

La Red Bull ha effettuato un logico sviluppo della monoposto che ha dettato legge lo scorso anno, con Adrian Newey che qualche giorno fa si è detto preoccupato a causa di uno sviluppo poco aggressivo, almeno secondo il proprio parere, del concept della sua auto. Tuttavia, dando un’occhiata al design di questa vettura i rivali hanno di che preoccuparsi, vista l’estremizzazione di concetti già dominanti in passato.

Red Bull, ecco la RB20 per l’assalto ai mondiali

Nel pomeriggio di oggi, è stata rivelata in anticipo una foto della nuova Red Bull RB20, che è candidata a ripetere quanto fatto dalle sue progenitrici iridate. Confermate le prime sensazioni emerse dopo le foto rubate di Silverstone, con Adrian Newey che ha optato per delle feritoie verticali, un concetto del tutto differente da quello che eravamo abituati a vedere, e che va in una direzione del tutto opposta a quella scelta dai rivali.

Come si era intravisto nel corso dello shakedown, sono molto accentuati i cannonii che regolano lo sfogo del calore verso il posteriore, di chiara isprazione Mercedes. La parte superiore del cofano appare miniaturizzata, mentre l’undercut sotto la pancia è ancor più estremo, nel tentativo di creare un canale che possa portare quanta più aria possibile verso il fondo ed il posteriore della vettura.

Di certo, l’immagine frontale che vi riportiamo qui è quella che ci fa maggiormente capire l’originalità e l’estremizzazione che è stata raggiunta nella zona della pancia, con una zona d’ingresso molto stretta ed un undercut che, come detto, non può essere paragonato alla concorrenza, con l’effetto downwash che di sicuro beneficierà di queste linee così pulite. Il muso sembra essere più lungo con un profilo rastremato, come si poteva già intravedere dalle forme della Racing Bulls, svelata qualche giorno fa e che ha uno stretto legame con la RB20.

Siamo certi che molte altre novità verranno svelate solamente in pista nei test del Bahrain, dal momento che in questi scatti possiamo apprezzare solamente dei render. Andrà approfondita al meglio la somiglianza con la parte posteriore della Mercedes dello scorso anno, mentre la zona delle pance è frutto dell’originalità del team di Milton Keynes. Confermata, ovviamente, la sospensione anteriore pull-rod, con push al posteriore. Per i rivali si fa dura.