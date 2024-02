Cosa regalare ad un fan di Valentino Rossi? C’è una vasta scelta

La passione per Valentino Rossi attira ancora tantissime persone, e se volete fare un bel regalo, dovrete ascoltare i nostri consigli.

Tutto è pronto per il via della stagione motorsportiva targata 2024, e per Valentino Rossi si tratterà di un anno molto impegnativo. La prima gara sarà la 12 ore di Bathrust in programma per il prossimo 18 di febbraio, che lo vedrà al via della BMW M4 GT3 del team WRT, con al suo fianco Raffaele Marciello ed anche Maxime Martin, due assi del mondo delle Gran Turismo e delle gare di durata in generale, che puntano ad un grande risultato.

Valentino Rossi dovrà poi scendere in pista due settimane dopo in Qatar, dove il 2 di marzo farà il proprio debutto nel FIA WEC, con i suoi compagni di squadra che non sono stati ancora annunciati. Inoltre, dovrà occuparsi anche del suo team in MotoGP, che con Marco Bezzecchi ed il nuovo arrivato, ovvero Fabio Di Giannantonio, punta sempre più in alto. Nel frattempo, ecco qualche idea regalo per i tifosi del pilota di Tavullia.

Valentino Rossi, ecco i consigli per i regali ai fan

Il tifo che c’è per Valentino Rossi, nonostante un ritiro dalla MotoGP ormai avvenuto oltre due anni fa, non si è di certo esaurito. Il prossimo 21 aprile sarà possibile fare il tifo per lui ad Imola, nel secondo appuntamento del FIA WEC con la 6 ore sul tracciato emiliano, e quella sarà per voi la giusta occasione per dimostrare tutta la vostra passione.

Se volete fare un regalo ad un appassionato del pilota di Tavullia, vi basterà recarsi sul suo sito web ufficiale, il VR46 Store, dove sarà possibile trovare di tutto sul vostro campione. Al momento, sono in corso alcuni sconti importanti su un gran numero di prodotti, a cominciare dalle magliette sino ad arrivare a cappellini e giacche. Di certo, i cappelli sono gli oggetti che più vanno a ruba, dal momento che possono essere indossati in ogni stagione, e sono sempre molto utili.

Ci stiamo riferendo sia a quelli che vengono indossati dai piloti con visiera, disponibili in varie grafiche, ma anche a quelli invernali, dove è alloggiato lo storico numero 46, con uno di essi che ora è in vendita a soli 18 euro, contro i 30 che è il suo prezzo base. Sul negozio di Valentino Rossi, in questo periodo, sono in atto tantissime riduzioni di prezzo, ed è il momento perfetto per approfittarne.

Soprattutto se voi ragazze vorrete fare un bel pensiero al vostro fidanzato per la festa di San Valentino, al quale ormai mancano poco più di dieci giorni, il VR46 Store è il posto giusto per voi. Qui potete trovare anche delle felpe di altissimo livello, così come dei caschi integrali per andare in moto, dotati ovviamente del numero 46 che tutto il mondo ha fatto sognare nel corso della sua carriera.

Essendo il negozio VR46, a disposizione non trovere solamente il merchandising personale del “Dottore”, ma anche quello dei piloti che hanno fatto parte o che sono ancora oggi dei membri dell’Academy. Per questo, avrete a vostra disposizione una vasta serie di prodotti ad esempio su Pecco Bagnaia, incluse magliette, felpe e cappellini pensati per celebrare la sua seconda vittoria consecutiva del titolo mondiale.

Granda spazio anche per i tifosi di Marco Bezzecchi e Franco Morbidelli, altri membri storici della VR46 Academy. In arrivo c’è anche il merchandising del 2024, che avrà una linea del tutto diversa visto l’arrivo del nuovo main sponsor Pertamina, colosso indonesiano che porterà in dote una gran bella quantità di denaro. Di certo, non mancherà l’occasione per divertirsi, alla ricerca di quello che può essere davvero il regalo perfetto.