Piero Ferrari elegge già Hamilton: le sue parole faranno felici suo padre

Il figlio di Enzo Ferrari ha parlato, apertamente, dell’operazione Lewis Hamilton in Ferrari. Ecco cosa si è lasciato sfuggire.

Lewis Hamilton sarà l’ottantesimo pilota della scuderia Ferrari. C’è un’attesa spasmodica in vista del 2025 quando esordirà al fianco di Charles Leclerc al volante dell’erede della SF-24. Il 7 volte campione del mondo ha preso una delle scelte più importanti della sua carriera, forse il primo vero e proprio salto nel buio dopo anni in una comfort zone chiamata Mercedes.

Negli ultimi mesi diversi campioni del mondo hanno deciso di abbandonare l’ovile dopo anni di successo. Come Marc Marquez in Honda e Jonathan Rea in Kawasaki, nel motociclismo, è arrivato l’annuncio a sorpresa il primo febbraio dell’arrivo del vincitore di 103 Gran Premi a Maranello. Inevitabilmente il passo in avanti che attende la Ferrari dovrà essere importante.

Con al volante uno dei campioni migliori che la categoria del Motorsport abbia mai visto ci sarà bisogno di un lavoro certosino in termini tecnici e anche in relazione a quello che può essere il futuro di Leclerc. Il contratto a lungo termine ha, sicuramente, rasserenato gli animi in vista del 2024, dando piena fiducia al prodotto dell’Academy. Dall’altra, però, la Ferrari si è voluta cautelare con l’arrivo di un esperto campione in grado di fare la differenza, in passato, in McLaren e Mercedes.

Per Lewis Hamilton sarà la sua terza avventura in un team differente e qualora riuscisse a salire sul tetto del mondo, nel 2025 o nel 2026, andrebbe a superare i 7 mondiali di Michael Schumacher. L’ultimo titolo mondiale per la Rossa è arrivato con Kimi Raikkonen nel 2007. Superfluo aggiungere che qualora Hamilton riuscisse a vincere un Mondiale con la Rossa entrerebbe nella leggenda assoluta, soprattutto se riuscisse a battere il rivale Max Verstappen.

Le parole di Piero Ferrari su Lewis Hamilton

Tra un anno verrà posto il numero 44 al posto del 55, creando una delle line-up più forti che la Formula Uno recente abbia potuto avere. Il Presidente John Elkann ha deciso di provarle tutte nel tentativo di sconfiggere gli avversari con sede a Milton Keynes. A Maranello arriverà un motivatissimo Lewis dopo due anni avari di soddisfazione.

Enzo Ferrari avrebbe, certamente, apprezzato l’operazione e suo figlio Piero in occasione di una intervista rilasciata al Quotidiano Sportivo, ha annunciato: “Forse non tutti sanno che Lewis è sempre stato sensibile al fascino del Cavallino. È un nostro cliente! Più di una volta ha visitato la factory. Veniva come acquirente delle nostre vetture. Non è soltanto un asso della velocità. Ha un amore autentico per le supercar. Nel suo garage non potevano mancare le nostre automobili. Una in particolare…“. Ovvero la mitica hypercar LaFerrari del 2013.

“Il modello che si chiama proprio LaFerrari – ha continuato il figlio del Drake – Hamilton venne a Maranello per dare le indicazioni relative all’allestimento della macchina. Fu in quella occasione che ci salutammo cordialmente. E lui mi disse una cosa che mi colpì. Avevamo in squadra Vettel ed eravamo felici di Seb. Avevamo appena rinnovato il contratto con il tedesco, che stava andando bene. Lewis fece una battuta: se aspettavate dodici mesi arrivavo io. Charles è il campione del futuro, la Ferrari crede in lui e lo ha dimostrato, mi pare. Hamilton è Hamilton. Non vedo perché dovrebbero litigare”.