Grande festa per Valentino Rossi: la dedica della Novello è da pelle d’oca

Valentino Rossi compie 45 anni esattamente un giorno prima del suo avversario storico Marc Marquez. Ecco il regalo della sua compagna Francesca Sofia Novello.

Il numero 46 ne fa 45 e già questa è una notizia. Il 9 volte campione del mondo, mito assoluto della MotoGP, ha deciso di prolungare il suo sodalizio con il Motorsport, iniziando a correre nell’automobilismo. Nel corso della sua vita ha preso parte a centinaia di gare in cui ha sempre lasciato il segno in diverse categorie.

Valentino Rossi, infatti, è l’unico rider della storia del motociclismo in grado di aver vinto un titolo mondiale in ogni classe a cui ha preso parte. Dopo i riconoscimenti iridati in sella ad Aprilia in classe 125 e in 250, il centauro di Tavullia è salito sul tetto del mondo in Honda in classe 500 e poi anche in Yamaha in MotoGP. Nel corso della sua vita ha affrontato i più grandi campioni dell’era moderna delle due ruote, da Biaggi a Stoner passando per Marquez e Lorenzo.

L’intero sistema della MotoGP dovrebbe solo ringraziare uno straordinario interprete che è riuscito a rendere l’intero spettacolo migliore. Non è un caso che straordinari atleti abbiamo provato forti emozioni nel conoscerlo. Persino il 7 volte campione del mondo Lewis Hamilton, neo acquisto della Scuderia Ferrari, è rimasto affascinato dalla personalità del numero 46. Nel 2021 il fenomeno italiano ha deciso di appendere il casco al chiodo dopo una stagione avara di soddisfazioni in sella alla Yamaha M1 del team Petronas.

La sua ultima gara a Valencia si è trasformata in una parata con i principali attori protagonisti del Paddock. Tutti gli hanno reso omaggio come una vera rockstar. Ha ringraziato tutti gli uomini e le donne che hanno permesso la sua cavalcata sino ai massimi traguardi in top class. Non ancora pago dei risultati ottenuti nel motociclismo nel 2022 ha corso nel team WRT al volante di un’Audi R8 LMS, oltre a togliersi delle soddisfazioni in un ruolo manageriale in MotoGP.

La festa di compleanno di Valentino Rossi

Il figlio d’arte di Graziano si è trovato a meraviglia nell’abitacolo di una BMW M4 GT3, sempre nel medesimo team. Nel 2024 proverà ad ottenere risultati anche nel campionato mondiale endurance dopo due stagioni nel GT World Challenge Europe. Valentino Rossi non ha mai nascosto la sua fame di velocità e potrà togliersi la soddisfazione di prender parte anche alla 24 Ore di Le Mans. Dopo il successo della scorsa annata nella Road to Le Mans correrà di nuovo in BMW ma tra i grandi.

La casa bavarese, infatti, è tra i 9 produttori che saranno presenti nella classe LMGT3 del campionato mondiale endurance. Nel 2024 le altre compagini saranno Ferrari, Porsche, Lamborghini, Chevrolet, Ford, McLaren, Aston Martin e Lexus. Del resto l’esperienza al volante dei bolidi a quattro ruote non è mai mancata nemmeno quando era impegnato nella top class del Motomondiale.

Valentino Rossi è impegnato in Australia per la sfida di Bathurst. La sua compagna Francesca Sofia Novello gli ha confezionato un post da pelle d’oca. Guardate le immagini in alto. Per i 45 anni del numero 46 il campione ha spento le candeline con una torta celebrativa proprio all’interno del box del team WRT.