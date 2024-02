Valentino Rossi, arriva una importante novità: occasione d’oro all’orizzonte

Alla fine della stagione 2024 Valentino Rossi è chiamato a prendere una decisione importante sul suo futuro. Ecco cosa potrebbe accadere.

Il fenomeno di Tavullia continua a fare la differenza in pista, nell’ambito delle quattro ruote. Le soddisfazioni non sono solo personali nel ruolo di pilota BMW, ma anche a livello manageriale con il suo team in MotoGP. Nella scorsa annata il Mooney VR46 Racing Team è arrivato al terzo posto alle spalle solo della squadra satellite Pramac e del team factory.

Al termine del 2024 scadrà il contratto tra Ducati e il Pertamina Enduro VR46 Racing Team, la squadra del Dottore. Marco Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio saranno i due nuovi alfieri. Il fratello minore di Valentino Rossi, Luca Marini, è passato in Honda HRC. Il giovane non aveva nemmeno vinto una gara in sella alla Desmosedici. Se la casa di Borgo Panigale, ad oggi, rimane la scelta migliore, tutto o quasi potrebbe cambiare in futuro per il team VR46.

Ad oggi la soluzione aggrada il Dottore che ha preferito avvalersi della tecnologia Ducati, creando un binomio molto interessante. Per quanto le factory emiliane siano il top in termini di produzione di mezzi sempre più avanzati sul piano tecnologico, va riconosciuto come nel 2023 Lin Jarvis, responsabile della MotoGP Yamaha, si sbilanciò sulla possibilità di avviare un progetto con il Dottore, ambasciatore della casa di Iwata.

Valentino Rossi, grande possibilità in arrivo

Il Dottore non si convincerà, facilmente, a lasciare la Ducati. Dovrebbe avere in dote delle Yamaha M1 di assoluto livello per diventare la squadra B. Il campione di Tavullia ha lasciato la MotoGP, nel 2021, proprio per le scarse performance della moto giapponese nella ex squadra Petronas. Se la Yamaha dovesse tornare competitiva, a quel punto, saranno aperti a diventare partner in futuro.

Le notizie trapelate nei primi test della MotoGP non sono confortanti. Fabio Quartararo si è molto lamentato delle scarse performance nell’ultimo anno e mezzo. I progressi dovrebbero essere sensibili, tuttavia non ci sono ancora passi in avanti evidenti. Uccio Salucci e Pablo Nieto, dirigenti del Pertamina Enduro VR46 Racing Team, si sono esposti sull’argomento.

Uccio, all’atto della presentazione del team, ha affermato che “con Ducati abbiamo il miglior pacchetto disponibile sulla griglia. Abbiamo un’opzione con Ducati per il 2025 e 2026 (…) il mio sogno è lasciare il contratto firmato prima del Qatar per stare tranquillo. La cosa migliore sarebbe firmare adesso con Ducati, ma vedremo cosa succede”.

L’intenzione è quella di proseguire l’avventura insieme. Pablo Nieto, ai canali di comunicazione ufficiali della MotoGP, ha dichiarato che dopo i test in Malesia ci sarebbero state novità. “E’ vero che il nostro contratto con Ducati termina con la fine di questa stagione, ma abbiamo la possibilità di restare insieme per altri due anni. Siamo felici di loro, ma è vero che altre fabbriche sono venute a chiederci se siamo disponibili o interessati. Questo è un bene perché significa che state facendo un ottimo lavoro. Per ora la nostra idea è quella di continuare con Ducati”, ha chiosato Nieto.