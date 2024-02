Ferrari, Hamilton farà a pezzi Leclerc: la convinzione arriva da un grande esperto

La Scuderia Ferrari è pronta ad accogliere Lewis Hamilton nella prossima stagione. Il fenomeno di Stevenage dovrebbe alzare, nettamente, il livello rispetto a Carlos Sainz.

I prossimi saranno gli ultimi mesi di Carlos Sainz in Ferrari. Il figlio d’arte del Matador ha ricevuto una porta in faccia da parte della casa modenese. Il Presidente John Elkann ha puntato le sue fiches sul 7 volte iridato della Mercedes. Il curriculum di Lewis Hamilton non ha bisogno di presentazioni. E’ tra i migliori interpreti della storia dell’automobilismo.

Con il rinnovo pluriennale di Leclerc e il biennale firmato da Hamilton le attenzioni sono già tutte proiettate alla prossima stagione. Lewis, infatti, vorrebbe lasciare un ultimo sigillo in Mercedes. Ciò nonostante non vede l’ora si salire sulla Rossa nel 2025. Il numero 44 ha una fame di vittorie che non si è placata nemmeno dopo 103 Gran Premi vinti. Il suo ultimo successo è datato dicembre 2021. In quell’annata, anche grazie ad una rivalità punto a punto con Max Verstappen, emerse tutto il talento dell’anglocaraibico.

Grazie ad una super rimonta finale andò vicinissimo alla conquista del suo ottavo riconoscimento iridato. Fu beffato all’ultimo giro dell’ultima tappa di Abu Dhabi dopo una decisione piuttosto critica dell’ex direttore di gara Michael Masi. Quest’ultimo decise di far sdoppiare, esclusivamente, le auto che separavano il fenomeno della Mercedes dal rivale della Red Bull Racing, a seguito del crash di Latifi e dell’ingresso della Safety Car. Con mescole rosse nuove fu un gioco da ragazzi per l’olandese piegare la resistenza del martello di Stevenage.

Il contraccolpo psicologico avuto è stato evidente nel 2022. Lewis, infatti, ha subito la pressione del teammate inglese, George Russell, finendogli alle spalle in classifica. L’unico trionfo della Mercedes è stato proprio a firma dell’ex driver della Williams in Brasile. In seguito Hamilton ha fatto incetta di podi, nella passata stagione, ma non sfiorando più un singolo successo di tappa. Spera di ritrovarsi sulla W15 in attesa del debutto al volante della Rossa.

Hamilton e la convivenza con Leclerc

In pochi si stanno domandando come potranno sussistere due talenti cristallini come Lewis e Charles sotto lo stesso tetto. Di sicuro Vasseur avrà il suo bel da farsi per gestire il confronto. Se ne vedranno delle belle già in qualifica. In passato tra Vettel e Leclerc sono scoppiate delle battaglie in pista senza esclusioni di colpi. Accadrò lo stesso nel 2025?

Il super consigliere della Red Bull Racing, Helmut Marko, ha le idee chiare su cosa accadrà a Maranello. “È la cosa migliore che potesse capitare alla F1 in questo momento – ha annunciato Marko in una intervista riportata da MARCA – Ci sono due ragioni per questo: il fascino che Lewis sente per la Ferrari e il fatto che Hamilton non si fida più della Mercedes. Lewis prevarrà politicamente su Charles come superstar mondiale della Ferrari“. Sarà tutto da vedere, anche perché Leclerc potrebbe essere ancor più motivato a dare il 100% con al fianco un fenomeno come Lewis. Per l’intero circus la notizia è una manna dal cielo dopo anni piuttosto monotoni, senza particolari movimenti di mercato.