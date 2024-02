F1, Alonso provoca Hamilton: frase clamorosa sul suo passaggio in Ferrari

Lewis Hamilton ha sconvolto la F1 passando in Ferrari, ed ora Fernando Alonso ha stuzzicato la leggenda di Stevenage. Ecco le sue parole.

Il mondiale di F1 targato 2024 è sempre più vicino, e l’augurio è che sia ben più aperto di quello che si è concluso quasi tre mesi fa, nel quale la Red Bull e Max Verstappen hanno fatto un campionato a parte. Di certo, l’attenzione di molti è già spostata al 2025, quando Lewis Hamilton approderà in Ferrari, al fianco di Charles Leclerc ed al posto di Carlos Sainz, andando a creare una delle coppie più forti della griglia, se non la migliore in assoluto.

Il sette volte campione del mondo avrà 40 anni esatti nel momento in cui siederà per la prima volta su un’auto del Cavallino, ma questo non spaventa i fan e la squadra, in cui c’è la consapevolezza che con un talento di quel livello, anche la carta d’identità non possa essere un problema. In tal senso, una conferma ci arriva da un leone come Fernando Alonso, che con l’Aston Martin, ad oltre 42 anni, lo scorso anno ha portato a casa un gran numero di podi, giungendo quarto in classifica mondiale.

Hamilton e Alonso sono due leggende della F1, che nel corso della loro carriera si sono spesso scontrati, soprattutto agli inizi dell’avventura di Sir Lewis. Quel 2007 condiviso in McLaren è ancora negli occhi di tutti, con una guerra fratricida che permise alla Ferrari di Kimi Raikkonen di rimontare e di mettere le mani sul mondiale, tra mille polemiche. Ora, lo spagnolo ha mandato una nuova frecciata a Sir Lewis, proprio in relazione al suo passaggio in rosso.

F1, ecco le dichiarazioni di Alonso su Hamilton

Il passaggio di Lewis Hamilton alla Ferrari è probabilmente il trasferimento più clamoroso della storia della F1, perlomeno in epoca moderna. Subito dopo la notizia, il sette volte iridato ha detto che guidare per la Ferrari è un sogno che lo ha sempre accompagnato, ed è proprio su questo punto che Fernando Alonso, in un’intervista riportata da “Motorsport.com“, ha affondato il proprio coltello.

Ecco le sue parole: “Cosa penso del passaggio di Lewis in Ferrari? Beh, non ci ho riflettuto troppo. Il giorno in cui è arrivata la notizia mi stavo allenando, non l’ho scoperto subito e mi sono perso l’ansia di tutti mentre seguivano la notizia. Probabilmente è stato sorprendente. Non voglio mentire, ma dall’esterno mi sembrava molto leale verso la Mercedes e soprattutto fedele ai loro accordi. Credo sia stato tutto inaspettato, ma non conosco le ragioni che lo hanno portato a questa scelta, non so nulla onestamente“.

Alonso ha poi mandato una vera e propria frecciata al grande rivale, con il quale ha regalato momenti esaltati ai fan della F1: “Credo che il prossimo inverno ci sarà ancor più attenzione su questa vicenda. Di sicuro, 12 mesi fa non era un suo sogno quello di correre in Ferrari, ma anche un paio di mesi fa. Mi auguro che si goda questa esperienza, perché la Ferrari è comunque una squadra molto speciale, hanno una macchina molto veloce già da qualche anno e lottano per risultati importanti“.

Lo spagnolo delle Asturie crede che l’apporto di Hamilton possa far bene al Cavallino: “Conoscendolo, forse Lewis potrà dare quel qualcosa in più per lottare per il campionato, perché credo che la macchina ci sia. Lo scorso anno, anche se la Red Bull aveva un’auto oggettivamente dominante, la Ferrari era spesso in grado di avvicinarsi o di eguagliare i suoi tempi sul giro, ed anche in qualifica spesso gli erano davanti. Mi immagino che anche in futuro, la macchina sarà competitiva“.