Con queste citycar vai sul sicuro: qualità e prestazioni a basso costo

Le citycar sono auto pratiche ed essenziali e queste tre sono probabilmente le migliori per il rapporto tra qualità e prezzo.

Le supercar e le berline sono probabilmente le automobili maggiormente ambite e sognate dalla maggior parte degli appassionati, ma le vetture che vendono maggiormente sono le citycar. Veicoli che si dimostrano perfette per muoversi nelle strade interne delle grandi metropoli e che presentano costi estremamente ridotti, sia per l’acquisto della quattro ruote che per i consumi seguenti.

Per questo motivo sono tantissime le aziende che hanno cercato di imporsi in questo mercato, con la produzione di una serie di modelli che fossero in grado di montare un buon motore e che fosse soprattutto affidabile. Italia e Francia da questo punto di vista si sono sempre messe in mostra e probabilmente sono le migliori nella creazione di queste vetture.

FIAT e Renault: le migliori per produzione di citycar

Sarebbero tantissime le citycar di straordinario livello, con il Gruppo Stellantis che avrebbe come punto di forza anche la Lancia Ypsilon o la Citroen C3. Molto bene anche il Gruppo Volkswagen con la Skoda Fabia o la Toyota con la Aygo, ma probabilmente nessuno ha modo di toccare i livelli straordinari nella categoria di FIAT e di Renault.

FIAT 500

Uno dei modelli storici che hanno scritto la mitica storia della FIAT è indubbiamente la 500. Siamo di fronte a un’auto che nacque come concept addirittura prima della Prima Guerra Mondiale, con il nome che derivava proprio dal motore che avrebbe avuto solo 500 di cilindra nata e che nasceva come prima vera utilitaria di sempre.

Al giorno d’oggi la si può ammirare con il suo classico stile compatto, con una lunghezza da 357 cm, una larghezza da 163 cm e un’altezza da 149 cm. Questo la porta a essere omologata solo per quattro persone, ma presenta un’ottima risposta del motore, con questo che è un 3 cilindri da 1000 di cilindrata. L’erogazione è di 70 cavalli e il picco di velocità di 167 km/h, con il costo di partenza che è di 18 mila Euro.

FIAT Panda

Se la 500 è colei che ha dato il via al dominio sul mercato della FIAT, la Panda è quella che maggiormente ha saputo consolidarla. Stiamo parlando di un modello che è nato nel 1980 e che da allora continua a essere il più venduto, con il 2023 che ha portato la Panda doppiare la Dacia Sandero, seconda in classifica nelle vendite.

La casa torinese ha progettato questa auto con una dimensione da 365 cm di lunghezza, una larghezza da 164 cm e un’altezza da 155 cm, il che la porta a essere omologato o per quattro o per cinque persone. La variante odierna è Mild Hybrid, con il motore che è un 3 cilindri da 1000 di cilindrata che eroga 70 cavalli e ha un picco di 164 km/h, con il costo che parte da 15.500 Euro.

Renault Twingo

La tradizione italiana ha nella FIAT l’auto più acquistata e amata, mentre i francesi questo ruolo di prestigio lo ha la Renault. La casa transalpina ha prodotto tante citycar di successo, ma quella che ancora oggi domina nelle classifiche è la Twingo, una vettura compatta ed elegante.

Le dimensioni sono ideali per la mobilità cittadina, con una lunghezza di 362 cm, una larghezza da 165 cm e un’altezza da 155 cm, il che la rende omologata per quattro persone. Il motore al proprio interno è un 3 cilindri da 1000 di cilindrata con erogazione da 65 cavalli, con il picco di velocità che è di 158 km/h e il prezzo di partenza è solo di 15.350 Euro.